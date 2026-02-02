Encuentro Uribe-De la Espriella, decisiones de Fajardo y Cepeda y otras movidas electorales

Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda protagonizaron varias movidas electorales de la semana Foto: El Espectador

Una semana resta para que cierren las inscripciones de las consultas presidenciales de marzo en la que se depurará sustancialmente el ramillete de candidatos presidenciales. En medio de ese panorama, todos los sectores políticos han agitado el escenario electoral, incluyendo nombres como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Iván Cepeda y los integrantes de la denominada Gran Consulta por Colombia.

Y es que todo el panorama ha sido atravesado por la definición del caso Iván Cepeda, pues el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico se encuentra a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina si puede participar, o no, en esas consultas de marzo. De momento, la decisión recaerá en los conjueces Alejandro Felipe Sánchez Ceron (Centro Democrático) y Manuel Antonio Avella (Partido Liberal), dejando como remanante , o suplente, a Martín Coral Berdugo (Colombia Justa Libres).

En la votación de este lunes fueron cinco votos en contra de Cepeda y cuatro a favor, hecho que prolongó la incertidumbre jurídica alrededor del Pacto Histórico. La opción que plantean desde esta colectividad sería jugársela por llegar de forma directa a la primera vuelta, siendo, eso sí, un camino que ni en el partido ni el propio presidente Gustavo Petro ven con ojos favorables.

De esa decisión dependerá el futuro del denominado Frente por la Vida en el que ya están Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. Los tres candidatos podrían declinar la opción de participar en la consulta, aunque esa decisión se encuentra en análisis por parte de cada campaña.

En paralelo, la visita del expresidente Álvaro Uribe y la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, a la Guajira coincidió con un encuentro con el también candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella. El abogado estuvo en La Guajira y allí surgieron rumores de una posible alianza futura entre estas dos candidaturas. Es clave señalar que en el pasado Uribe ya habló de que Valencia y su partido respaldarían a De la Espriella para llegar a la Casa de Nariño si este aterriza en la segunda vuelta. Asimismo, aseguró que también habría un acuerdo por parte del candidato para empujar la campaña de Paloma Valencia si está se posiciona en la última ronda electoral.

No obstante, antes de que esa decisión y alianza tome forma, la candidata del Centro Democrático tendrá que medir su pulso electoral en la denominada Gran Consulta por Colombia en la que compite con otros ocho candidatos. Allí se encuentran Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Todos inscribirán formalmente su candidatura este miércoles 4 de febrero a instancias de la Registraduría y el CNE. EL vencedor irá a primera vuelta con el respaldo de quienes sean derrotados.

La #GranConsultaMarzo8 no es solo una elección. Es la señal clara de que Colombia quiere decisiones responsables y liderazgos que no jueguen con su futuro.



Gobernar no es improvisar. Es escuchar, prepararse y asumir con seriedad cada decisión que afecta la vida de millones. pic.twitter.com/w2RYSMEDID — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) February 1, 2026

En tanto, desde el centro Sergio Fajardo, Claudia López y Maurice Armitage estarían incrementando sus diálogos para explorar la posibilidad de una tercera consulta en marzo. El exgobernador de Antioquia ya abrió la posibilidad de esa participación, a pesar de que durante meses descartó medirse en las urnas antes del 31 de mayo, día de la primera vuelta. Ahora, la vía parece abrirse aunque en su caso siguen latentes incertidumbres como el aval que le permita entrar en esos comicios.

La exalcaldesa López sigue con esa firme intención y se esperan, para la próxima semana, nuevos acercamientos entre las partes. Finalmente, por el lado de la izquierda, Roy Barreras culminó su gira por los Estados Unidos, luego de encuentros de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca. En esa serie de reuniones destacaron algunos como el senador Bernie Moreno.

