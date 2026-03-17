Benedetti lidera Comité de Protección Electoral para blindar a los candidatos presidenciales

Ministro del Interior, Armando Benedetti, instala el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). Foto: Archivo Particular

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En el ministerio del Interior, sede La Giralda en Bogotá, se adelantó una sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) que se realiza para analizar la situación de seguridad de los candidatos a la presidencia.

Entre las carteras, presentes estuvieron Defensa e Interior, así como delegados de las Fuerzas Militares y la Policía, para articular acciones entre estas entidades con el fin de fortalecer la seguridad a 75 días de la primera vuelta presidencial, que será el 31 de mayo en todo el país.

La reunión fue presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y contó con la participación de otros funcionarios de alto rango como el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.

En la jornada se revisan y ajustan esquemas de protección, se evalúan riesgos y se coordinan capacidades operativas en territorio, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para candidatos a la presidencia. pic.twitter.com/uqpSR60JXf — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 17, 2026

En la jornada del Cormpe se adelantaron ajustes de esquemas de protección a los 14 candidatos presidenciales, así como la evaluación de riesgos a estos. Entre los temas en la mesa estuvo la coordinación de capacidades operativas en los territorios en medio del proceso electoral, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los candidatos a la presidencia y sus fórmulas a la vicepresidencia durante las giras que adelanten los aspirantes alrededor del país.

Según dijo el jefe de la cartera, en la reunión se evaluó “todo lo que tiene que ver con vehículos blindados, con personal de la Unidad Nacional de Protección, con miembros de la Policía, con chalecos blindados, armamento y otras medidas”.

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Además, mencionó que hasta el momento no existe ninguna alerta sobre la seguridad de un candidato específico. A pesar de ello, aseguró que las medidas se toman con base en el riesgo que cuenta cada aspirante, debido a que “hay candidatos que creen: yo soy candidato, entonces debo tener 10 escoltas y 10 carros. Usted es candidato y, con base en un estudio que se hace, se condicionan las medidas”. Mañana adelantará también una nueva sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, enfocada en los comicios de primera vuelta.

Estas acciones se suman a las presentadas por el mismo Benedetti el 10 de marzo en la pasada comisión por los cambios en el panorama electoral de las elecciones a consultas. Entre las que estaba el retirar el esquema de seguridad especial que se otorgó durante el proceso electoral a los candidatos que perdieron las consultas, es decir, 13 de los 16 aspirantes que aparecieron en el tarjetón de la contienda. Así como aquellos que se retiraron del ruedo por las llaves de la Casa de Nariño.

Terminamos una nueva sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, CORMPE, donde hemos tomado la decisión de reforzar la seguridad de los 14 candidatos y candidatas presidenciales inscritos antes la Registraduría y hacer extensivas estas medidas a… pic.twitter.com/H5fYOyn6iy — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 17, 2026

“El que ya no sea candidato a la presidencia, ya no se le sigue prestando el servicio de seguridad. Y si alguien tiene riesgo por su vida, tiene que seguir la ruta ordinaria por la UNP. Este comité solamente era, repito, para los candidatos a la presidencia”, destacó Benedetti en su intervención del 10 de marzo en La Giralda.

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