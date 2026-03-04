Publicidad

Postulación de testigos electorales aumentó cerca del 50 %: CNE mantiene proceso abierto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció un aumento cercano al 50 % de testigos electorales para las elecciones del próximo 8 de marzo. Proceso seguirá abierto hasta el jueves 5 de marzo para los próximo comicios.

Redacción Política
04 de marzo de 2026 - 01:42 p. m.
Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República realizado en Corferias
Foto: El Espectador - Luis Ángel
El Consejo Nacional Electoral celebró el aumento de casi 50 % en la postulación de testigos electorales para la próximas elecciones del 8 de marzo por parte de los partidos políticos. El proceso ya ha recibido más de 600.000 postulaciones, cifra que podría incrementar tras el cierre de este proceso el 5 de marzo.

Según señaló el órgano electoral a cuatro días de las urnas, “se han recibido 628.618 postulaciones para testigos, auditores de sistemas, observadores electorales que realizarán la vigilancia de mesas de votación y componentes técnicos en cada una de las fases de contienda”.

Los cálculos realizados por el CNE detallan un incremento del 47,96 % respecto a las elecciones del 2022 cuando para esos comicios se recibieron 394.235 testigos electorales. Esa figura ha tomado mayor relevancia en los últimos años en casos como el del partido Mira o propiamente la actual bancada del oficialismo que hace cuatro años, con un amplio despliegue de testigos logró recuperar cinco curules al Senado a través de impugnaciones. Es más, según ha detallado el propio CNE, cerca de 30.000 personas en ese año las postuló el Pacto Histórico.

En lo que refiere a las elecciones en el exterior, fueron 12.233 personas las acreditadas y que ya están cumpliendo sus funciones en esas elecciones que iniciaron el pasado lunes. Asimismo, otro de los procesos que mayor incremento han presentado son los de vigilancia técnica, con un perote de 10.007 postulados por partidos, sectores privados o movimientos significativos de ciudadanos.

El CNE insistió a los partidos para que continúen con ese proceso de postulación hasta el próximo 5 de marzo, fecha que fue ampliada en la última semana para garantizar la participación de todos los colectivos y sectores políticos.

En paralelo con estos procesos electorales, la Registraduría ya realizó la “congelación” de los softwares electorales que se utilizarán en el conteo de los votos para las elecciones a Congreso y las consultas presidenciales. Según señaló el registrador delegado para los asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, desde ese organismo la transparencia está garantizada y todos los partidos podrán hacer la vigilancia debida.

“Si hablamos de los software, el proceso electoral que usa la Registraduría está blindado. Aquí nos acompañan funcionarios de la Unión Europea, de la OEA, de Procuraduría, Contraloría y las auditorías externas contratadas por Registraduría y CNE”, aseguró.

Hernán Penagos

 

