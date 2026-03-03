Partido Verde revive peleas internas por comunicado sobre consultas presidenciales

Partido Verde atraviesa nuevas disputas a raíz de carta de En Marcha para no votar consultas respaldada por varios congresistas. Sectores cercanos a Claudia López respondieron Foto: El Espectador

Una nueva pelea se destapó en el seno del partido Alianza Verde en las últimas horas, luego de una carta emitida por el partido En Marcha, de Juan Fernando Cristo, y que firmó un bloque de esa colectividad en el que se invitaba a no votar las consultas del próximo 8 de marzo. El bloque de oposición e independiente que respalda a Claudia López respondió.

La disputa se presentó luego de la publicación de un comunicado en el que la colectividad del candidato presidencial pidió a sus militantes y a todo el sector de los verdes a no votar de las consultas del próximo domingo en el que se depurarán algunas candidaturas por la Casa de Nariño.

Según señala la carta “no promoveremos la participación de nuestros militantes y simpatizantes a favor de NINGUNA de las Consultas Presidenciales que se efectuarán el próximo 8 de marzo”. Sin embargo, en ese mismo partido existe un sector que respalda a Claudia López, quien si participa en la denominada Consulta de las Soluciones.

Aún así, Cristo y su partido señalan que como el partido Verde no pidió participar en esas consultas, invitaba a concentrar los esfuerzos en las votaciones a Congreso. La carta fue firmada por 42 personas entre los que se incluyen congresistas como Inti Asprilla, León Fredy Muñoz, Duvalier Sánchez, Martha Alfonso, Jaime Raúl Salamanca o Fabián Díaz, así como un cúmulo significativo de candidatos entre Cámara y Senado de ese partido.

El Partido #EnMarcha y el @PartidoVerdeCoL hacemos un llamado a votar este 8 de marzo por nuestras listas a Senado y Cámara de la Coalición Alianza por Colombia, y a NO votar el tarjetón de las consultas presidenciales este domingo. 🚩🇨🇴🌻 https://t.co/TqcG7ySYhA — En Marcha Colombia (@SomosEnMarcha) March 2, 2026

Sin embargo, otro bloque, de igual magnitud, se desmarcó del comunicado, que tampoco tienen la firma de los copresidentes Rodrigo Romero o Antonio Navarro. De un lado, la senado Angélica Lozano cuestionó la movida de Cristo y este bloque denominada de centroizquierda al señalar que “Cristo busca ser vice de Cepeda y dieron información falsa, que es postura del verde y no. Son los del gobierno”. Además, Lozano, esposa de Claudia López, recalcó que “el comunicado es falso al decir que la coalición y el partido tal cosa. No. Son los gobiernistas los de esa opinión que malinterpretan como si fuera oficial”.

De forma similar declaró el concejal Julián Sastoque, quien aseguró que “Lo que no es aceptable, es que usted (Cristo) y su colectividad usen el logo del partido y le hagan ver a la opinión pública su posición como una posición institucional del Verde. Eso no solo es falso, es irrespetuoso. Saquen un comunicado solos y ya está”.

Sin embargo, Cristo señaló que “desde que tomamos la decisión de no participar en las consultas anunciamos desde En Marcha que votaríamos solo para Congreso y no las consultas. Respetamos a quienes sí lo harán. La declaración de hoy no es nueva. Las discusiones internas del Partido Verde las respeto y y ojalá puedan superarlas ustedes”.

En ese bloque opositor que no firmó esa consigna están, además de Lozano y Sastoque, otros como los senadores Ariel Ávila, Jonathan Pulido ‘Jota Pe Hernández’, las representantes Catherine Juvinao, Katherine Miranda o el representante Cristian Avendaño. Todos ellos no se han pronunciado sobre si votarán o no en esas consultas. Desde la directiva del partido también ha habido comunicación formal.

