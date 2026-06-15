“No debemos pensar únicamente en ganar estas elecciones”: Cepeda en cierre de campaña

Iván Cepeda cerró su campaña presidencial en Soledad, Atlántico. Habló de las reformas del gobierno Petro y la necesidad de profundizarlas. Foto: Prensa Iván C

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Desde Soledad, Atlántico, el candidato presidencial Iván Cepeda habló de la profundización de los cambios y las reformas que aplicaría en su mandato, esto tras mostrarse optimista de la remontada en segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella.

El candidato del Pacto Histórico tuvo su último acto de campaña en esa región, resaltando que ha sido un fortín político para su colectividad durante los últimos cuatro años. De hecho, en el mismo departamento Cepeda culminó los actos públicos de primera vuelta, remarcando la importancia de esta zona del país en donde salió victorioso en las urnas el 31 de mayo. No así sucedió durante esas votaciones.

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En su discurso el candidato fue directo. En primera instancia habló de “orgullo y esperanza” sobre el proceso presidencial con el que busca que la izquierda se mantenga en la Casa de Nariño por cuatro años más. “Estoy profundamente orgulloso de la campaña electoral que juntos hemos hecho”, dijo. Acto seguido criticó a proceso de De la Espriella del que aseguró: “No ha sido con marketing político, comprando votos y consciencias, mintiendo, utilizando inteligencia artificial para construir calumnias como lo está haciendo la campaña del señor Abelardo de la Espriella”.

Dando espacio para las arengas de “Cepeda presidente” y con el lema de “Me la juego por la Vida”, el candidato oficialista dijo que “nuestro segundo gobierno, como fue el primero, será con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Fue allí cuando dio las gracias y resaltó el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien también destacó su trayectoria política.

“Esa ha sido una característica permanente de nuestro gobierno, del liderazgo de nuestro compañero Gustavo Petro Urrego, cuya vida política es también un ejemplo de compromiso y de coherencia con el pueblo. Yo también, compañeros y compañeras, tengo confianza de que por más difíciles que sean los pueblos, las comunidades, las víctimas y las poblaciones que vive en condiciones de mayor pobreza siempre vencerán las adversidades y las injusticias”, resaltó Cepeda.

El candidato señaló a los clanes políticos de la región de los que dijo, están todos de lado de la campaña de De la Espriella. También cuestionó que en esa misma candidatura está la figura del expresidente Álvaro Uribe. “Yo confío en el pueblo colombiano”, dijo el candidato.

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Al término del evento, resaltó en que “debemos mirar el presente con esperanza”, pues los avances de Petro “han permitido llevar comida, educación, mejores salarios, tierras, bienestar para millones de personas que han vivido en la pobreza desde hace décadas”, dijo. Fue allí cuando pidió a sus seguidores tratar de fortalecer la conciencia en esos apartados.

“Por eso no debemos pensar únicamente en ganar estas elecciones, que las vamos a ganar. Nuestro desafío es mucho más grande. Debemos convertir las transformaciones sociales en conquistas irreversibles. Necesitamos fortalecer el poder popular, la economía popular, la economía del cuidado, la economía campesina. Debemos ahondar los cambios para que ningún gobierno futuro le pueda quitar a los colombianos los derechos conquistados”, dijo previo a su cierre.

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