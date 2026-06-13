“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”: Cepeda da último plazoletazo en Bogotá

Iván Cepeda cerró sus actos públicos de campaña en Bogotá. Se acompañó de las congresistas María José Pizarro, María Fernanda Carrascal y/o Esmeralda Hernández, entre otros. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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“Venceremos y será hermoso” repite la multitud que, entre banderas y carteles, acompaña al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en su cierre de campaña en Bogotá. Hay música, tambores, pinturas, banderas y alegría. En el ambiente se respira la esperanza, hay familias, amigos y parejas que en unidad le apuestan al proyecto político con el que el oficialismo busca mantenerse en el poder durante los próximos cuatro años.

A eso de las 10:30 de la mañana, a las afueras de la Plaza de la Santamaría –anteriormente la Plaza de Toros– empiezan a llenarse las calles de ciudadanos y figuras clave dentro de la “Alianza por la Vida”. Van llegando los senadores Ariel Ávila y Aida Avella, a los que pronto se unen las congresistas María José Pizarro, María Fernanda Carrascal, Esmeralda Hernández, Clara López, Gabriel Becerra, Alirio Uribe y la exministra Susana Muhamad, entre otros.

La plaza está llena, hay niños jugando, mujeres y hombres bailando, arengando. El amarillo predomina en el escenario, hay camisetas de la Selección Colombia con estampados alusivos a la campaña y que adoptaron como estrategia electoral, a pesar de las críticas que el propio Cepeda hizo a De la Espriella y que incluso llegó a los tribunales. Algunas tienen el apellido del candidato en la espalda y otras el símbolo del corazón coreano que se ha vuelto insignia durante esta segunda vuelta.

Al son de Latin Latas y Lucio Feullet se gesta el ambiente al que tiempo después llegaría el candidato Iván Cepeda. Ritmos del sur del país y letras sobre conciencia ambiental son la antesala de los discursos políticos por los que espera la gente. La ciudadanía y los militantes de diferentes partidos, acudieron al llamado. Entre ellos, estuvo parte de la Alianza Verde, del partido En Marcha y del Partido Comunista.

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El lugar no fue escogido al azar. “Fueron las paredes de esta plaza las mismas que limpiamos hace unos años, porque estaban manchadas de sangre”, dice la senadora Esmeralda Hernández. “Decidimos cerrar nuestra campaña aquí, porque representa el símbolo que logramos derrotar: la tortura y el sufrimiento como espectáculo. Representa el triunfo de la vida sobre la muerte”, precisa la autora de la llamada Ley “No más Olé”, con la que se prohibieron las corridas de toros en el país.

Como lo presenció El Espectador, a la tarima pasaron algunas de las personas más importantes de la campaña. “Buenos días Bogotá hermosa, rebelde y libre. Que sepan que aquí hay un pueblo libre que camina siempre con sus propios pies”, fue el saludo con el que la senadora María José Pizarro inició un discurso que terminaría con fuertes críticas al candidato Abelardo de la Espriella. “Él dice que va a gobernar con los nunca y está rodeado de los de siempre. [...] Los que siempre han gobernado y los han condenado a ustedes a la miseria. Así que les decimos que no, no volverán. Aquí hay un pueblo que se levanta digno y valiente”, agregó.

A Pizarro le siguió el representante Gabriel Becerra: “Tenemos que derrotar el miedo, tenemos que garantizar que exista educación pública y gratuita para los jóvenes de nuestras barriadas. [...] Bogotá: a votar el próximo 21 de junio por la vida y contra la muerte. Bogotá a votar arriba y a la izquierda por Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

Dos horas y media después de iniciado el evento y tras las intervenciones de otras figuras como Carrascal y Muhamad, a la altura de la carrera 5ta con calle 26B, Iván Cepeda llegó a dar, en Bogotá, el último discurso en plaza pública que podrá dar hasta después de que se conozca quién será el ganador de las elecciones del próximo 21 de junio.

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“Lo nuestro es la fuerza de la gente honesta y decente de este país, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, dijo el candidato. Mientras habló, a su derecha lo acompañaron Maria Fernanda Carrascal, Susana Muhamad y María José Pizarro, a su izquierda, Gabriel Becerra y Esmeralda Hernández. Detrás de ellas, congresistas electos, aliados políticos, influencers y otros.

“[Abelardo de la Espriella] quiere acabar con los páramos, con las fuentes de agua y la riqueza natural de nuestro país, no se lo vamos a permitir. Nuestro proyecto, es precisamente el contrario y estamos en un lugar que lo simboliza. Por eso decidimos venir aquí hoy para mostrar lo que hemos logrado, cómo lo hemos logrado y que lo seguiremos logrando: un país decente, un país para la vida, un país para la población, para los que más necesitan, para los pobres, para las comunidades excluidas, para los territorios”, dijo el candidato, que cada cierto tiempo debía parar su discurso para darle espacio a las arengas que gritaba la gente.

La contienda presidencial a la que le faltaron debates entre estas dos figuras, sí vio una puja constante, amenazas e insultos entre campañas. Cepeda, no en vano, denunció a su contenedor ante la Corte Penal Internacional aludiendo a supuestos vínculos de De la Espriella con paramilitares. Le acusó, entre otros, de permitir el reclutamiento de menores por parte de esos grupos armados. Pero la respuesta fue similar desde la otra orilla. La candidatura de la derecha acusó un constreñimiento por parte del ELN a favor de Cepeda algo que, fue deslegitimado por sectores oficialistas y el gobierno.

Cepeda enfatizó en los logros que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, en la reforma laboral, en el aumento del salario mínimo, en la defensa de la vida y el respeto por la naturaleza y por el campesinado. Fue claro: la profundización de los logros de Petro será una realidad de lograr la victoria. “Gracias compañero Gustavo Petro. Gracias al pueblo colombiano”, concluyó.

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Al salir Cepeda, en la tarima quedaron algunos rostros nuevos en la política, que a pesar de ser nuevos, serán los encargados de la última fase: volcar la campaña a las redes sociales en la semana restante para las elecciones. Se trata de Laura Beltrán (Lalis), Walter Rodríguez (Wally Opina) y Julián Triana.

“Tenemos esperanza, pero hay que ser realistas”, fue la frase con la que Beltrán resumió la sensación que inunda la campaña en estos últimos días. A pesar de la euforia y de la alegría, la realidad es que Iván Cepeda fue derrotado contra Abelardo de la Espriella en la primera vuelta, cuando obtuvo 9,6 millones de votos y De la Espriella 10,3 millones, razón por la cuál las últimas encuestas lo arrojan como el perdedor de la segunda vuelta. Debido a esto, ahora la campaña está moviendo todos los esfuerzos para llegar a la mayor cantidad de personas, misma por la que cambió drásticamente el lenguaje, la puesta en escena y el relacionamiento de la campaña durante esta segunda vuelta.

La semana, aunque no concluye con este evento, es la clara evidencia en una intención de afianzar a todos los que impulsaron la campaña y que, en su mayoría, dieron la victoria a la izquierda y a Petro en el 2022. Los animalistas, las comunidades afro e indígenas, la comunidad LGBTIQ+ y los jóvenes son esa base que Cepeda y los suyos quieren afianzar.

Con este cierre –y el que tendrá este domingo en Soledad, Atlántico– Iván Cepeda Castro, entró en la recta final en la búsqueda por la Presidencia para extender el mandato de la izquierda en la Casa de Nariño, pero parece que los esfuerzos no llegan a ser suficientes. Eso al menos, según las últimas encuestas. ¿Logrará remontar y asegurarse la Presidencia el 21 de junio?

Por Luna Mejía Farías, periodista política y enviada especial de El Espectador.

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