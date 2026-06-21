Así llegan De la Espriella y Cepeda al pulso final por el poder: perfiles, propuestas y más

Así llegan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la elección presidencial de segunda vuelta. Foto: El Espectador

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Un abogado de 47 años y un filósofo de 63 son las dos opciones que tendremos este domingo los colombianos para definir no solo quién conducirá el Estado durante los próximos cuatro años, sino también qué modelo económico, social, de seguridad y salud queremos para este periodo. Y es que, más allá de sus profesiones y trayectorias, cada uno de los candidatos encarna una visión muy distinta de país, por lo que el voto trascenderá la mecánica política.

Ese fondo de cada uno de los aspirantes se entiende mejor al revisar y analizar sus propuestas, los equipos que están detrás de la campaña y las luchas que cada uno ha emprendido en los últimos años. Durante los últimos meses, El Espectador les puso la lupa a cada uno de esos puntos y les presentó los perfiles, las propuestas y el detrás de cámaras de cada una de las campañas.

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A pocas horas de la apertura de las urnas, les presentamos una síntesis de los principales aspectos de las apuestas presidenciales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En la siguiente infografía usted podrá detallar de manera sencilla cuál ha sido el camino de cada uno de ellos para llegar a este punto decisivo, quiénes los han acompañado y qué piensa sobre algunos de los sectores que más le interesan a la ciudadanía.

Este domingo, tras el cierre de las urnas a las 4:00 de la tarde, el país conocerá, en cuestión de una hora y media o menos, según las estimaciones de la Registraduría, si el país quiere otros cuatro años del proyecto petrista o si opta por un giro radical hacia la derecha. El compromiso de esta casa periodística es promover y defender el voto informado, por lo cual durante toda la campaña hemos contrastado lo que hay detrás de todos los candidatos y, en esta última etapa, lo que significan Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para el país.

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