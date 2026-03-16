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Así quedará el tarjetón electoral de la primera vuelta presidencial|La Mesa Redonda

El tajertón presidencial de la primera vuelta ya quedó definido con 14 nombres que buscarán llegar a la Casa de Nariño para suceder al presidente Gustavo Petro. Este fue el análisis de La Mesa Redonda de El Espectador de todos los aspirantes y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales.

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Redacción Política
16 de marzo de 2026 - 05:13 p. m.
Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo enfilan candidaturas presidenciales para primera vuelta.
Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo enfilan candidaturas presidenciales para primera vuelta.
Foto: El Espectador
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La carrera por la Presidencia ya tiene definidos a sus competidores finales que se medirán en urnas el próximo 31 de mayo. Son 14 fórmulas que ya quedaron inscritas ante la Registraduría y que ahora emprenden un camino por la búsqueda de voto que los lleve a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.

Nombres como Iván Cepeda, Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras ya pasaron un primer filtro en las urnas, ya sea en consultas internas celebradas en octubre del año pasado o en los procesos interpartidistas del pasado 8 de marzo en el que se allanó esta ruta por el poder.

Le sugerimos: De la Espriella, Cepeda, Valencia, Fajardo y las movidas de los candidatos a la Presidencia

La depuración de la bajara presidencial, la conformación de alianzas y los caminos que han recorrido estas candidaturas fueron el tema de análisis en la última edición de La Mesa Redonda de El Espectador, espacio en el que también se proyectó cuáles serán las fechas clave en esta segunda para de las elecciones en Colombia.

Vea el análisis completo de La Mesa Redonda

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Por Redacción Política

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Diana cp(85842)Hace 2 minutos
Pensar en votar por Cepeda es de enfermos mentales depravados
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