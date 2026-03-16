De la Espriella, Cepeda, Valencia, Fajardo y las movidas de los candidatos a la Presidencia

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo mueven fichas en la carrera presidencial. Foto: El Espectador

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La puesta en marcha de las candidaturas presidenciales ya pone a prueba las agendas y movimientos de los 14 aspirantes por llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Culminadas las inscripciones ante la Registraduría, las 28 caras que aparecerán en el tarjetón presidencial se mueven y así agitan la contienda en urnas del 31 de mayo.

Los primeros en registrar movimientos para la articulación de labores en las próximas semanas fueron Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, la fórmula que surgió de la Gran Consulta por Colombia y que ya se encuentran en la articulación de sus equipos de campaña. Desde ejes temáticos hasta las caras que les acompañarán en este camino a la Presidencia son los puntos a tratar en este dúo que sigue siendo respaldado por el expresidente Álvaro Uribe.

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En sus redes sociales el líder natural del Centro Democrático se refirió a los señalamientos que han habido de varios sectores políticos por el aterrizaje de Oviedo como fórmula de Valencia. Sin embargo, aseguró que “ambos defienden la Libertad y el Bienestar Colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad. En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes”.

Además, aunque resaltó algunas diferencias ideológicas y que seguramente se pueden plasmar en ese plan de gobierno, Uribe dijo que “no las ocultan, ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños, Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte”.

Paloma Oviedo



Ambos defienden la Libertad y el Bienestar Colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad.



En medio de la corrupción que ha deslegitimado la política, Paloma y Oviedo son absolutamente transparentes.



Paloma ha sido firme, sin… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 16, 2026

De otro lado, Abelardo de la Espriella y su fórmula, José Manuel Restrepo, siguen en la articulación de estrategias para lograr superar el estancamiento en las encuestas que ha tenido el candidato presidencial. Además, desplegarán una nueva gira por las regiones en la que seguirán dando eco a propuestas en materia de seguridad y economía.

Asimismo, De la Espriella ha arremetido en sus comentarios contra Iván Cepeda luego de los comentarios del candidato del oficialismo sobre Antioquia. Según manifestó en sus redes, "Iván Cepeda denigra e insulta a los antioqueños después de que los votos de la oposición castigasen a su Partido en las urnas. De inmediato se inician los bloqueos y el ataque en Medellín ¿es la reacción a que el Pueblo antioqueño no acompañó al Pacto? Esa es la “política del caos y el vandalismo”. Petro y Cepeda pretenden someter a Colombia con una amenaza: “Si perdemos, incendiamos de nuevo el país”.

Y hablando de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico culminó su agenda internacional tras un paso por Brasil que le permitió un encuentro con el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula Da Silva. Ahora, su agenda estará nuevamente enfocada en las regiones y ya tiene prevista una nueva salida a las plaza programada para este miércoles 18 de marzo en Medellín. En ese discurso estará acompañado de varias figuras del Pacto Histórico.

Sobre Sergio Fajardo, su agenda de esta semana estará en coordinación con su fórmula, Edna Bonilla, centrada en establecer ejes de temáticos sobre educación, como ya lo señaló la semana pasada durante su evento de presentación. Se esperan nuevas salidas del candidato a ciudades acompañado de su equipo de campaña.

La educación es el motor de la transformación. La cultura nos va a permitir tejer una Colombia que viva en paz. pic.twitter.com/BLgvp3vZxv — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 16, 2026

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