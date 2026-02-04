Gran Consulta por Colombia quedó inscrita: así se conformó el bloque de centroderecha

La Gran Consulta por Colombia la integran Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y David Luna. Foto: Archivo Particular

Quedó en firme la inscripción de la denominada Gran Consulta por Colombia que agrupa a nueve candidatos de la centroderecha que se medirán en urnas el próximo 8 de marzo para elegir a un candidato único a la Presidencia. Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y David Luna disputarán ese lugar en el tarjetón de primera vuelta el 31 de mayo.

El proceso quedó en firme ante la Registraduría Nacional en la que los candidatos y sus equipos de campaña expusieron algunas de sus ideas con las que pretenden gobernar el país. Salud, seguridad, el relanzamiento de la economía y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos fueron algunos de los ejes que tocaron en este evento de campaña los integrantes de esta consulta.

Con este paso se cierra oficialmente este bloque en el que el último en aterrizar fue Enrique Peñalosa a principios de enero. El exalcalde de Bogotá logró su ingreso tras recibir el aval de Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, que también cobijó la intención presidencial de Juan Carlos Pinzón.

Para esta formalidad a un mes de las urnas, los candidatos resaltaron los valores y cualidades de su compañeros y contrincantes. Y de forma unánime todos recordaron varios puntos de los acuerdos suscritos para la conformación de la alianza, entre ellos, la libre elección del gabinete y equipo de gobierno para el vencedor de la terna. Eso incluye de la fórmula vicepresidencial que quedará a disposición de cada candidato.

De otro lado, nombres como el de Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo quedaron relegados de la discusión e incluso los candidatos, en diálogo con El Espectador, insistieron que si bien serán necesarios acuerdos multisectoriales, tienen claro que el próximo presidente de Colombia saldrá de esta consulta.

Asimismo, otra candidatura que descartada fue la de Daniel Palacios, que si bien hizo parte inicial e los diálogos para la conformación de este bloque, finalmente no tuvo el visto bueno de todo el ramillete de candidatos, siendo Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y David Luna quienes agacharon el dedo para esta campaña.

La inscripción de los nueve candidatos se da el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral le negó la posibilidad al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de unirse a la consulta del Frente por la Vida en la que se encuentran contemplados Camilo Romero, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo. Sin embargo, tras el fallo del tribunal electoral, aún no es seguro el futuro de esta otra consulta.

En la misma jornada Claudia López hizo oficial la inscripción de la que denominó “la Consulta de las Soluciones”. López irá, de momento, en un mismo bloque con Leonardo Huerta, a quien en la Registraduría se le avaló su movimiento por firmas para impulsar su intención por llegar a la Casa de Nariño.

