Iván Cepeda se queda por fuera de la consulta: votación en CNE quedó 6-4

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que el senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se quedará por fuera de la consulta del Frente por la Vida. El resultado de la votación de este miércoles fue de 6-4, lo que completó las mayorías en contra de la participación del aspirante presidencial del progresismo.

En la decisión, salvaron el voto los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Alfonso Campo, Cristian Quiroz; y a ellos se sumó el voto del conjuez Hollman Ibáñez, quien completó la mayoría requerida. A favor de la ponencia que permitiría la llegada de Cepeda en la consulta estuvieron los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, a quienes apoyó el conjuez Alberto Rojas Ríos.

Con esto, es definitivo que Cepeda no hará parte del tarjetón de la consulta de la izquierda y lo que se viene son definiciones entre los otros integrantes de ese mecanismo: Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero. El primero ha dicho que se mantendrá en la consulta, mientras que el último ha declarado que deberá haber un acuerdo político para ver si siguen adelante.

Por su lado, el mismo candidato apuntó que no tomarán por la vía jurídica, sino que se irán directamente a la primera vuelta. A través de un comunicado, el Pacto Histórico definió que inscribirán a Cepeda para que llegue al tarjetón del 31 de mayo, fecha de las elecciones presidenciales.

COMUNICADO PÚBLICO DEL PACTO HISTÓRICO



Con Iván Cepeda, a ganar en primera vuelta



La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas

y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro… pic.twitter.com/MaWGzpOoBD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 4, 2026

“La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico. En coherencia con ese mandato popular, la Dirección Nacional reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad”, se lee en el comunicado.

Ahora, se está a la espera de otra decisión clave para el progresismo: la de la posible caída de todas las listas del Pacto Histórico en coalición con Colombia Humana. Según conoció El Espectador, la tesis mayoritaria en el CNE es que se supera el umbral, por lo que no estaría permitido que el partido que fundó el mismo presidente Gustavo Petro haga llave con el partido unitario.

