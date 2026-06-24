Así quedó la votación entre De la Espriella y Cepeda tras el escrutinio: en gráficos

Finalizó el escrutinio. Foto: Archivo Particular

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Luego de que el Consejo Nacional Diera por terminados los escrutinios a nivel nacional, se recuperaron y se perdieron votos en diferentes ciudades clave del país.

La votación general, en la que había un margen de diferencia de 250.000 votos se modificó y se le sumaron un poco menos de 2.000 votos a Abelardo de la Espriella. Esto dejó al ya declarado presidente electo con un total de 12,9 millones de votos y al excandidato del oficialismo con un total de 12,7 millones de votos.

Ahora bien, respecto a las ciudades ubicadas en regiones claves del país, De la Espriella recuperó varios votos en algunas de ellas, pero también perdió en otras. En la ciudad de Bogotá, De la Espriella recuró un total de 401 votos; en Medellín ganó 517; en Barranquilla perdió 12; en Cali perdió 122; en Cúcuta ganó 378; en Bucaramanga perdió 2 y en Pasto perdió 6. Por su parte, en las elecciones en el exterior, recuperó un total de 25 votos de los consulados.

Por su parte, Iván Cepeda perdió 535 votos en Bogotá; en Medellín perdió 454; en Barranquilla sumó 48; en Cali perdió 17; en Cúcuta ganó 81; en Bucaramanga perdió 6 y en Pasto recuperó 136. Por otro lado, en consulados perdió 9 votos.

Estas ciudades capitales están ubicadas en zonas clave dentro de la elección, pues zonas como Antioquia y Santanderes fueron necesarias para la victoria de De la Espriella, mientras que el Valle del Cauca, Nariño, Atlántico y la capital del país figuraron como territorios en los que ganaba el excandidato del oficialismo.

Durante la campaña, la costa Caribe fue uno de los principales focos de ambos candidatos, pues fue esta zona la que en 2022 le dio la victoria al saliente presidente, Gustavo Petro. Y aunque Cepeda aseguró los votos de la costa, a pesar de las estrategias de De la Espriella por generar un “costeño vota costeño”.

Lea el análisis completo aquí: De la Espriella ratifica su victoria como presidente de Colombia en la fase de escrutinios

No obstante, aunque triunfó en la costa y en la periferia del país, Cepeda quedó derrotado contra De la Espriella, quien recibió el grueso del apoyo en el centro del país.

Esta victoria fue reconocida el miércoles por el senador, quien confirmó que tanto él como su exfórmula, Aida Quilcué, tomarán las curules que les corresponden según el estatuto de oposición.

Posteriormente, y tras tres días de audiencia, el Consejo Nacional Electoral declaró al candidato de Defensores de la Patria como el ganador de las elecciones para el periodo 2026-2030. Seguido de este anuncio, se hizo oficial que este jueves 25 de junio se hará entrega oficial de las credenciales a los dos candidatos que lograron elegirse: Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

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