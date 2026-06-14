Movida Electoral: encuestas y cierres de campaña marcan la agenda a una semana de las urnas

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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Los focos de la jornada a una semana de las elecciones se los han llevado los resultados de las últimas encuestas presidenciales y los preparativos finales para los cierres de campaña. Tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda apuntan a que estos dos eventos sean definitivos en sus respectivas intenciones por llegar a la Casa de Nariño.

Previo a sus salidas en Buga (Valle del Cauca), para el caso de De la Espriella, y Soledad (Atlántico) para Cepeda, los equipos de campaña ven cómo las últimas encuestas dejan un escenario en el que el abogado se impondría en las urnas el próximo 21 de junio.

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Las fotografías son presentadas por Guarumo, AtlasIntel y el Centro Nacional de Consultoría (CNC). En ese orden, la intención de voto para De la Espriella estaría entre siete y cuatro puntos porcentuales. La primera, publicada por El Tiempo, habla de un 52,6 % sobre el 45 %; la segunda, que publica Semana, tiene un escenario de 52,4 %, a 44,4 %; mientras que la última, revelada por Revista Cambio deja 48,6 % de intención a favor del abogado de Defensores de la Patria, mientras que Cepeda se quedaría en 44,7 %.

No obstante, en la izquierda miran de reojo otra medición: la de Celag Data Geopolítica. El presidente Gustavo Petro se refirió a esa medición y habló de un empate técnico entre los dos candidatos. En esta publicación Cepeda tendría 40,8 % y De la Espriella 39,7 %. En ese sentido, el jefe de Estado volvió a realizar una convocatoria para que la ciudadanía no se quede sin votar.

En su mensaje, el presidente aseguró que “las encuestas muestran empate técnico y cuando eso pasa hay que salir de todos los rincones del país a votar, y hay que cuidar el voto. Un millón de personas deben inscribirse y saber las lecciones para impugnar una mesa”. Además, Petro, entre líneas, volvió a situar el interrogante sobre las elecciones del pasado 31 de mayo al asegurar: "Recuerde, en la pasada vuelta uno de los candidatos favoritos prácticamente no tuvo testigos de mesa y por eso no hubo impugnaciones“.

Los mensajes del jefe de Estado también dieron pie para que se volviera a hablar de participación en política. Y es que en otro trino el mandatario pidió al procurador, Gregorio Eljach, un pronunciamiento por un supuesta conducta indebida del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. “Por qué si la feria ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento”, dijo el presidente en referencia a video que invitaba a votar por Abelardo de la Espriella. “La ley no es para los de ruana”, dijo el mandatario.

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Además, el abogado Miguel Ángel Del Río, que acompañó a Iván Cepeda durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunció que interpondrá una “queja ante la procuraduría en contra del Gobernador Erasmo Zuleta por participación directa en campaña política y solicitaré la suspensión provisional de su cargo. Por mucho menos el ministerio público ha suspendido funcionarios”.

En esta seguidilla de hechos relacionados a la campaña, desde los sectores de Abelardo de la Espriella denunciaron un ataque a voluntarios que se encontraban repartiendo volantes y otros alusivos al candidato en el municipio de Chía. Allí resultó una persona herida, mientras que otras tres fueron capturadas por las autoridades.

En la misma jornada el candidato De la Espriella publicó un video en el que se realizaba unos exámenes médicos en respuesta a un reto desde redes sociales. Allí se mostró optimista y aseguró que “En la campaña he mostrado mi vida entera al Pueblo colombiano. La vida de quien aspira a liderar a su Pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos”.

Ese video provocó una respuesta del presidente Petro, quien dijo, “si se trata de mostrar los exámenes médicos yo muestro los míos sin problema. Pero la hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque eso es un derecho fundamental del paciente. Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente".

En respuestas a ese trino, algunos contradictores le recordaron que no debe participar en el debate político. Y es que el procurador Eljach emitió un documento sobre esa conducta y recordó a los funcionarios públicos que “deben evitar conductas que, aunque no sean abiertamente partidistas, generen en la ciudadanía dudas razonables sobre la imparcialidad de la entidad o de quienes la integran en el marco de la elección de presidente y vicepresidente de la República”.

Cierres de campaña

En medio de ese panorama, De la Espriella y Cepeda alistan sus últimos actos públicos antes de la apertura de urnas. El primero estará en Buga, en un acto con un fuerte componente religioso, mientras que el segundo hará presencia, nuevamente, en el departamento de Atlántico.

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