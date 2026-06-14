Estas son las dudas y respuestas sobre el país que proponen De la Espriella y Cepeda

La fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo busca llegar a la Casa de Nariño sobre la llave Iván Cepeda y Aida Quilcué. Foto: El Espectador

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Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Estas fueron las respuestas de la redacción Vivir de El Espectador

Pregunta realizada por Diana Martínez: ¿Cuáles son las estrategias para atacar la deforestación en la Amazonia?

Para Abelardo de la Espriella, la deforestación es “resultado de economías ilegales y fallas profundas de control territorial”; por eso, según se lee en sus propuestas, “la primera tarea de una política ambiental seria será recuperar la autoridad del Estado en los territorios donde hoy manda el crimen”. El proyecto del candidato apunta a que en sitios en que la ilegalidad “devora selva, ríos y comunidades”, habrá inteligencia, judicialización, presencia integral del Estado y alternativas productivas para las poblaciones. Propone promover cadenas de valor sostenibles, por ejemplo, de productos no maderables del bosque como frutos amazónicos.

Además, en su plan ambiental ABC, que presentó hace unos días, De la Espriella formula un sistema de alertas tempranas de deforestación a través del monitoreo satelital. Dice que hará persecución penal a los financiadores y promotores de la deforestación, “no únicamente de los eslabones más débiles”. También plantea frenar la expansión de la frontera agrícola en bosques y ecosistemas estratégicos, así como contener el acaparamiento de tierras y la apertura de vías ilegales en la Amazonia.

Por su parte, Iván Cépeda plantea promover que las comunidades vivan dignamente y el aprovechamiento del bosque a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial. También pretende seguir con la apuesta del gobierno actual de transformar los núcleos de deforestación en “territorios de economía forestal, restauración ecológica y bioeconomía comunitaria”. Su proyecto busca avanzar en mecanismos de trazabilidad de cadenas productivas asociadas a la deforestación, así como eliminar incentivos estatales a “economías depredadoras”.

Algunas de sus propuestas, además, giran en torno a la presencia del Estado y al control territorial. Contempla, por ejemplo, reorientar las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar actos violentos contra las comunidades y los territorios. Puntualmente, con el cuerpo de Infantería de Marina, buscará que los ríos “dejen de ser carreteras del crimen”. El programa de Cepeda le apunta a una presencia estatal que “no llegue solo con armas”, sino también con servicios como agua potable y alcantarillado, y a propiciar una conversación permanente entre la Fuerza Pública y los movimientos sociales y comunitarios. El candidato propone, en suma, una “inteligencia ambiental”, un sistema con el que aspira detectar en tiempo real la deforestación, la minería ilegal y la contaminación hídrica.

Conozca más detalles aquí: La Amazonia está en jaque por la deforestación: ¿qué proponen De la Espriella y Cepeda?

Pregunta realizada por Óscar Cerón: ¿Cuáles son sus propuestas sobre eliminar o no las EPS?

La campaña de Cépeda plantea la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud, tal como lo ha intentado sin éxito el Gobierno de Gustavo Petro en dos ocasiones. Cepeda no ha planteado de manera explícita la eliminación de las EPS, pero sí ha dejado claro que busca reducir de manera importante el papel que hoy cumplen. Por ejemplo, propone “eliminar esquemas de intermediación que han permitido la extracción indebida de recursos”, fortalecer el giro directo a hospitales y clínicas, reforzar el papel de la Adres y avanzar hacia un modelo en el que el Estado “recupere” una mayor rectoría en el sistema.

Aunque la campaña insiste en que no busca estatizar la salud y que seguiría existiendo una red mixta de prestadores públicos y privados, sí plantea una transformación profunda del modelo actual. Por ahora, sin embargo, no está claro qué funciones conservarían las EPS ni cuántas sobrevivirían en un eventual nuevo esquema, pero la propuesta apunta a que dejen de ocupar el lugar central que tienen hoy en la gestión de los recursos y el aseguramiento.

De la Espriella ha sido claro en que no eliminará las EPS. Por el contrario, su equipo de salud defiende la arquitectura general de la Ley 100 y considera que el problema no es el modelo de aseguramiento en sí, sino la crisis financiera y de gestión que atraviesa el sistema. Su propuesta busca entonces mantener las EPS, fortalecerlas y corregir las fallas que han surgido en los últimos años. La apuesta del candidato es rescatar financieramente el sistema mediante una inyección de nuevos recursos, recalcular la UPC y mejorar los mecanismos de vigilancia sobre el uso del dinero. Según sus asesores, la prioridad no es reemplazar a las EPS, sino garantizar que cuenten con los recursos suficientes y estén sometidas a mayores controles para mejorar la atención de los pacientes.

Pregunta realizada por Andrea Navas: ¿Qué relación van a tener con las universidades públicas y privadas?

El programa de gobierno de Iván Cepeda se centra principalmente en las universidades públicas como actores de paz territorial y de desarrollo en los territorios. Con su propuesta “Universidad en el Territorio”, busca que la universidad llegue a las zonas rurales y, para ello, creará nuevos campus en las regiones y sedes específicas, como la primera facultad pública de medicina en la Universidad de La Guajira, en Uribia.

Aunque en varias partes de su plan habla del fortalecimiento de las instituciones públicas, no hay una mención explícita a las universidades privadas ni hay una propuesta puntual sobre ellas. De hecho, hay una crítica que le han hecho desde muchas organizaciones, como la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), y es que hay un silencio total al reconocer el sistema mixto.

De la Espriella reconoce a las universidades públicas y privadas como actores del sistema, pero sus propuestas se centran en las APP, que son las alianzas público-privadas. También habla de alianzas con las empresas y con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que es una institución de educación superior pública.

Su propuesta más clara en educación superior es la “Universidad Virtual en Casa”, con la que promete aumentar el acceso a la educación superior, pero no hay claridad sobre las metodologías de enseñanza, de calidad y el tipo de programas disponibles. Cabe recordar que en Colombia ya existe una oferta de educación virtual, e incluso híbrida, que ofrecen varias instituciones de educación superior.

Pregunta realizada por David Pérez: ¿La matrícula cero seguirá?

En los planes de gobierno de ambos candidatos, la matrícula cero no es mencionada como un cambio. La propuesta de Iván Cepeda asegura que continuará con la universidad gratuita para todos los jóvenes, por lo que se asume que continuará con el programa de matrícula cero.

Abelardo de la Espriella, por su parte, no hace una mención en su plan de gobierno; sin embargo, José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, en sus intervenciones ha señalado que continuaría con esta iniciativa de la que es uno de los creadores en el gobierno de Iván Duque. Ha sido enfático en señalar que seguirá, pero con restricciones de focalización y no le apuesta a que sea global, como la promete Cepeda.

Estas fueron las respuestas de la redacción Judicial de El Espectador

Pregunta realizada por Álex Mauricio: ¿Cuál es su propuesta para mejorar la administración de justicia (corrupción)?

Álex, después de revisar el plan de gobierno que presentó Iván Cepeda el 12 de junio, podemos contarte que lo que propone este candidato es una transformación a la justicia colombiana desde tres frentes. Primero, garantizar acceso universal a la justicia mediante una Defensoría Pública, concursos de méritos para ser magistrado y la supresión de la Comisión de Acusación, reemplazándola por una Comisión de Juristas independiente. Segundo, crear una política de justicia territorial que articule la justicia formal con la comunitaria e indígena, y fortalezca la jurisdicción agraria. Tercero, impulsar una ley de justicia restaurativa y un Sistema Nacional de Justicia Transicional que fortalezca el sistema que se creó tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y que reconozca a las víctimas del estallido social.

En cuanto a De La Espriella, el candidato sitúa la justicia como punto de partida para reconstruir la confianza del país, convencido de que sin ella no puede haber paz verdadera ni prosperidad sostenible. Hace una distinción clave: justicia no es revancha ni persecución política, sino aplicar la ley a quienes abusaron del poder o saquearon los recursos públicos. Respalda el juicio político como vía para restaurar la dignidad institucional cuando la democracia ha sido golpeada por la corrupción. Para él, cada acto de corrupción tiene consecuencias concretas: menos hospitales, menos colegios, menos oportunidades. Por eso, una de sus propuestas centrales es la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, con el objetivo de que robarle al Estado deje de ser rentable.

Pregunta realizada por Jairo Jaimes: ¿Cómo van a recuperar la seguridad en Colombia?

Jairo, sobre la pregunta, Cepeda propone recuperar la seguridad en Colombia desde una lógica que va más allá del combate: su apuesta es una seguridad humana integral que combine transformación territorial, diálogos de paz con resultados verificables y respeto irrestricto a la población civil. Plantea llevar presencia real del Estado a las regiones más violentas mediante agua, vías y reforma agraria, atacando las causas estructurales de la violencia. En zonas con grupos armados, propone operaciones coordinadas acompañadas de oferta institucional simultánea. Para el crimen organizado, apuesta por inteligencia financiera que destruya sus fuentes de financiación. Y en las ciudades, articula Policía, alcaldías y comunidades. El éxito, dice, no se mide en bajas, sino en vidas protegidas.

De la Espriella propone recuperar la seguridad declarando una sola misión: derrotar los poderes criminales y devolver los territorios a la Constitución. Rechaza la “paz total” como una estrategia que desarmó moralmente al Estado y permitió que el crimen consolidara control territorial sobre coca, minería ilegal, extorsión y contratación pública. Su apuesta es una estrategia focalizada y secuencial (recuperación, consolidación y permanencia) con comandos conjuntos en regiones críticas, respaldo total a la Fuerza Pública y mando presidencial. Además, propone Bloques de Búsqueda contra la extorsión, fumigación aérea para romper el narcotráfico, diez cárceles aisladas sin comunicaciones y control real de fronteras. La seguridad, en su visión, es liberación nacional.

Estas fueron las respuestas de la redacción Económica de El Espectador

Pregunta realizada por Juan Manuel Rodríguez: ¿Cuál es la propuesta para la reducción del Estado? ¿Cuáles empresas va a vender o privatizar y cuáles ministerios va a fusionar?

No hay una propuesta clara. De la Espriella, por ejemplo, ha hablado de recortar hasta 40 % del gasto estatal. Cepeda habla de “Austeridad Republicana”, que es una especie de recorte estatal para reinvertir esos recursos.

Pero, a ciencia cierta, no hay listas claras. Y, por otra parte, tampoco hay certeza sobre cómo se materializarían esas propuestas y si acaso son posibles. Porque en la mitad de la discusión no sólo hay que ver sus impactos fiscales, sino sus límites constitucionales o incluso su conveniencia presupuestaria: algunas de las entidades que han sido mencionadas en medios no dependen del Presupuesto General, sino que le aportan recursos a éste; entonces privatizarlas sería dispararse en el pie.

Pregunta realizada por Jairo Jaimes: ¿Cómo van a solventar el déficit fiscal y el sobreendeudamiento del Estado?

Los dos candidatos hablan de una agenda de recorte del tamaño del Estado, pero sin delimitar exactamente cómo se haría esto, como ya se dijo en otra respuesta.

Ambos políticos también hablan de impulsar la economía: De la Espriella lo hace afianzando la base de las industrias extractivas, como el petróleo y la minería (incluso abriendo la puerta al “fracking”); Cepeda habla de impulsar la industria agroalimentaria para que sea el motor económico nacional.

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos va a fondo sobre cómo se replantearía el escenario fiscal y tributario a largo plazo. Aunque se da por descontado que el ganador de las elecciones tendrá que empezar su mandato con una reforma tributaria, no hay claridad acerca de cuáles serían los puntos que tocaría y si esta legislación tendrá un horizonte más estructural o se limitará apenas a financiar los primeros años del nuevo Gobierno, como lo han hecho prácticamente todas las iniciativas de su tipo en la historia reciente del país.

Estas fueron las respuestas de la redacción Política de El Espectador

Pregunta realizada por Hamith Still: ¿Cómo van a hacer para que el Congreso sea el aliado en sus propuestas?

Cepeda llega a la segunda vuelta con una base parlamentaria que combina al Pacto Histórico —la bancada más grande del nuevo congreso— con la adhesión oficial de los verdes y algunos sectores liberales, bajo el paraguas de la “Alianza por la Vida”. Aun así, sus aliados en el Senado llegarían a menos del 50 % de los congresistas electos. Por lo que, para sacar adelante reformas como la de salud o educación, eso lo obligaría a negociar voto a voto con sectores independientes y de oposición. En su plan de gobierno reconoce la necesidad de convocar a un “acuerdo nacional”.

De la Espriella, en cambio, suma respaldos de mayor volumen en el papel: el Centro Democrático, Salvación Nacional, Cambio Radical, La U, los conservadores y sectores liberales que quedaron en libertad. A la mayoría de estos el candidato les ha cerrado la puerta al asegurar que no hará “acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa”. Además, aseguró que expedirá un paquete de 90 decretos en su primer día de mandato, lo que ocasionaría un choque con el Legislativo. En consecuencia, tendrá que negociar con otros sectores para empujar sus principales apuestas.

Pregunta realizada por Esperanza Cabrera: ¿Cómo va a hacer la selección de sus ministros y garantizar que sean eficientes?

Hasta el momento, ninguno de los dos candidatos se ha referido a la forma en que elegirán sus ministros. No obstante, los jefes de las carteras se suelen definir en medio del empalme con la administración anterior y en ocasiones vienen de los equipos programáticos o que apoyaron sus candidaturas en la elección. En el caso de Cepeda, su equipo económico es liderado por Clara López, mientras De la Espriella ya reveló su primer nombre: el exsenador Mauricio Gómez Amín, a quien no ha confirmado en qué cartera asignará, aunque suena para Interior.

Estas fueron las respuestas de Colombia +20 de El Espectador

Pregunta realizada por Braulio López: ¿Qué plantea hacer con la disidencia de “Calarcá”, que tiene tanta fuerza delictiva? ¿Le seguirá dando beneficios de levantamiento de órdenes de captura?

El programa de Cepeda no menciona específicamente al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) al mando de Calarcá Córdoba, pero sí plantea mantener abiertos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados, siempre que existan condiciones mínimas para avanzar.

También señala que la protección de líderes sociales y firmantes de paz será una “línea roja” en cualquiera de esas mesas de paz. Bajo esa lógica, es probable que mantenga mecanismos jurídicos que permitan el diálogo, incluidos beneficios temporales como la suspensión de órdenes de captura cuando sean necesarios para desarrollar procesos de negociación, aunque el programa no lo dice expresamente.

En varias entrevistas, el candidato Cepeda ha dicho que hará una valoración una a una de las al menos 10 mesas de negociación que tiene el actual Gobierno de Gustavo Petro en su política de Paz Total para determinar qué y cómo sigue. Su programa advierte que no serán “diálogos eternos” y que el objetivo debe ser terminar la guerra, no fortalecerse militarmente.

Abelardo de la Espriella tiene una posición contraria. Su postura es de ruptura total con cualquier modelo de diálogos de paz. El candidato ha planteado en su programa que “con los criminales no habrá negociación” y rechaza la política de Paz Total.

Su programa propone recuperar el control territorial mediante la reafirmación del monopolio estatal de las armas y el fortalecimiento de la Fuerza Pública en sus acciones ofensivas. Bajo esa visión, no habría continuidad de beneficios asociados a procesos de negociación, como levantamientos o suspensiones de órdenes de captura para miembros de estructuras armadas.

Pregunta realizada por Ramiro: ¿Qué pasaría con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con cada candidato?

Se debe partir de que la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y, por tanto, desmontarla es jurídicamente muy difícil.

Hacerlo implica cambiar la Constitución —por lo cual debe pasar por el Congreso— e incluso faltar a compromisos internacionales. Su “candado jurídico” incluye ese bloque de constitucionalidad que la blinda y que hace que sea de obligatorio cumplimiento para el Estado. Así mismo, de eliminarse, Colombia enfrentaría el posible regreso del examen preliminar que hace la Corte Penal Internacional (CPI).

Otro elemento clave es que el Acuerdo de Paz fue depositado como compromiso internacional ante organismos como la Organización de Naciones Unidas. De hecho, ante la ONU, Colombia hizo una declaración unilateral de Estado en la que asumió la responsabilidad de su implementación.

Iván Cepeda propone fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual la JEP es parte esencial, y respaldar sus decisiones. Su programa busca que las reparaciones ordenadas por la JEP no sean solo cheques individuales, sino que involucren a comunidades y comparecientes para derivar en planes de desarrollo territorial y justicia restaurativa. Además, plantea que el negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad no tendrá cabida en su gobierno. La JEP es uno de los pilares de su política de paz.

Abelardo de la Espriella en su programa de Gobierno no menciona nunca a la JEP; sin embargo, en varios de sus pronunciamientos ha sido su crítico más feroz. Ha sostenido públicamente que el tribunal ha generado impunidad y ha dicho que, si dependiera de él, la eliminaría “de un plumazo”.

En una reciente entrevista con Caracol Radio, el candidato afirmó que la JEP no es un tribunal judicial, sino un “directorio político disfrazado de tribunal” y que él no está de acuerdo con su existencia. “Haré todo lo que esté en el marco de la Constitución y la ley para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se ocupe de esa manera”, indicó.

Estas fueron las respuestas de la sección Mundo de El Espectador

Pregunta realizada por Antonio Silva: ¿Cuál será la presencia de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia?

Abelardo De la Espriella plantea una crítica radical al funcionamiento de los organismos multilaterales, proponiendo formalmente la eventual salida de Colombia de la ONU en “defensa de la soberanía nacional”. Desde su perspectiva, la operación de estos programas internacionales compromete la soberanía nacional y la autonomía en la toma de decisiones internas. Aunque la salida implicaría la pérdida inmediata de millonarios recursos de cooperación para el desarrollo y la atención de crisis, y pese a que analistas y juristas advierten que un retiro de la Carta de las Naciones Unidas enfrentaría severas barreras constitucionales, legales y diplomáticas, la propuesta del candidato insiste en romper con el modelo multilateral vigente para priorizar los “intereses internos” por encima de cualquier directriz global.

Mientras tanto, la postura de Iván Cepeda es de defensa del multilateralismo. Respalda la permanencia y el fortalecimiento de estos organismos en el país, pues los considera aliados fundamentales para canalizar la cooperación técnica y financiera hacia la implementación de compromisos clave; en todo caso, el candidato promueve una reforma para superar anacronismos como el derecho al veto en el Consejo de Seguridad.

Pregunta realizada por Diana Giraldo

¿Cuál es la propuesta para el sector cultural y artístico?

Los dos candidatos que se disputarán nuevamente la Casa de Nariño prometen un impulso al sector cultural, pero desde orillas diametralmente distintas. Abelardo De la Espriella lo entiende como un motor de desarrollo económico, similar a como lo entendió el expresidente Iván Duque con la economía naranja. Su plan es fomentar una “gran industria audiovisual y musical de derechos de autor”, según su plan de gobierno, por lo que tiene propuestas como designar COP 125.000 millones como capital semilla para el desarrollo de proyectos creativos. Sin embargo, también afirmó que dentro de su propuesta de recortar el Estado en un 40 % caerían entidades y programas relacionados con el sector, como el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), un mecanismo de financiación para realizadores de todo el país.

Por otro lado, el candidato Iván Cepeda propone continuar con la visión de la cultura que ha defendido el gobierno de Gustavo Petro, que no la entiende como un mercado, sino como un derecho. “Reconoceremos los derechos culturales como derechos fundamentales individuales y colectivos, asegurando que todas las personas, comunidades y pueblos puedan acceder, crear, producir, transmitir, circular y disfrutar las expresiones culturales en condiciones de igualdad, dignidad y respeto por la diversidad”, se lee en su nuevo plan de gobierno. En ese sentido, Cepeda acogería integralmente las propuestas consignadas por esta administración en el Plan Nacional de Cultura (2024-2030), entre las que se incluye un impulso al desarrollo cultural, especialmente en zonas rurales y territorios afectados por la violencia. De igual manera, impulsaría la participación de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades minoritarias en este campo.

*A partir de este martes 16 de junio, El Espectador responderá el resto de las preguntas planteadas en redes sociales.

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