De la Espriella y Cepeda alistan cierres de campaña: así se moverán este fin de semana

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas en la segunda vuelta el 21 de junio. Foto: Archivo Particular

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Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ya está listos para dar cierre a sus campañas presidenciales en las plazas públicas. Los dos aspirantes que buscan suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño tendrán su última gira regional este fin de semana, horas antes de que baje el telón para realizar este tipo de actos.

Nuevamente las dos campañas apuntan a cierres por todo lo alto, aunque con eventos ciertamente opuestos. De la Espriella anunció que su cierre de campaña estará en el Valle del Cauca, más exactamente en Buga. El candidato acudirá a la Basílica menor del Señor de los Milagros.

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En ese acto, De la Espriella, su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y demás integrantes de la campaña estarán en una misa de sanación a la que convocaron a sus electores en esa región. Acto seguido estarán en un acto multitudinario en el que el abogado dará su último discurso antes de las elecciones de segunda vuelta.

Durante la jornada de este sábado no se tienen previstas salidas públicas, aunque su agenda de esta última semana sí ha tenido algunos eventos en colegios e iglesias. Lo que sí está presupuestado es una serie de reuniones de carácter privado.

En cuanto a Iván Cepeda, el candidato oficialista se encuentra en una multitudinaria marcha que convocó en la Plaza de Toros de Bogotá. Este evento será el cierre de su campaña en la capital colombiano y desde allí, como ya sucedió en Bucaramanga, se tiene previsto que lea un discurso que tendrá un componente significativo contra su contendor de derecha.

No obstante, el cierre de campaña será, como en primera vuelta, en Barranquilla. Cepeda y su equipo de campaña volverán a la capital del Atlántico para desde allí buscar esa ansiada remontada para darle la continuidad a la izquierda en el poder.

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