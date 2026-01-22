Así va el mapa de alianzas entre candidatos al Congreso y a la Presidencia

Candidatos a la presidencia y sus aliados en el Congreso. Foto: Archivo Particular

En una carrera presidencial que cuenta con 24 candidatos avalados para suceder a Gustavo Petro en el Palacio de Nariño, las listas al Congreso juegan un papel crucial en el respaldo a los aspirantes. Pese a la inscripción de 16 listas en esta elección, no todas cuentan con candidato presidencial y no todos los aspirantes a la presidencia tienen el apoyo de congresistas. Conozca cómo está el mapa de alianzas entre aspirantes al Congreso y los presidenciables.

En la coalición donde participan la Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano, no cuentan con un candidato oficial; en su lugar, los apoyos están divididos. En la última semana, el expresidente de la cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde)—cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya— cantó su apoyo al candidato Juan Fernando Cristo (En Marcha).

Por otro lado, el partido ASI también le concedió el aval al exministro Mauricio Lizcano; en su evento de lanzamiento estuvo presente la senadora Berenice Bedoya, militante de esa colectividad. Además, el representante a la Cámara Wilder Escobar y el exalcalde Alan Jara, quienes también aspiran al Senado por esa coalición, apoyarán a Lizcano en la contienda presidencial.

Mientras Abelardo De La Espriella apoya su lista de Salvación Nacional con figuras como Enrique Gómez. Sin embargo, otros congresistas como Lina María Garrido (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) se han unido a su campaña, en medio de la indecisión de sus partidos por un candidato presidencial.

Las dos listas cerradas que aparecen en el tarjetón e iniciaron giras con sus candidatos son la del Pacto Histórico y el Centro Democrático, que impulsan las candidaturas presidenciales de Iván Cepeda y Paloma Valencia, respectivamente. Ambas colectividades iniciaron giras simultáneas por el país para fortalecer sus aspiraciones al Senado: Cepeda realizó un evento en Bogotá con varios de sus candidatos, mientras Valencia recorre municipios de la costa caribe acompañada de miembros de su lista como Julia Correa y el expresidente Álvaro Uribe.

Un caso curioso es el único sello político que ha dado un aval a dos candidatos presidenciales, el partido Verde Oxígeno, que decidió apoyar a Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Sin embargo, no se les ha visto apoyando a sus candidatos, e incluso el equipo de Pinzón le dijo a El Espectador que han tenido reuniones en Bogotá, pero no han compartido tarima en eventos del candidato durante su gira por Colombia.

Otra coalición que comparte la disyuntiva de candidatos es la conformada por los partidos Dignidad y Compromiso, que apoya a Sergio Fajardo; Nuevo Liberalismo, que inscribió a Juan Manuel Galán; y el Mira, que sigue sin candidato.

A estos se suman candidatos con lista propia como Juan Daniel Oviedo, que cuenta con ‘Con Toda por Colombia’; Carlos Caicedo, que respalda la de su partido Fuerza Ciudadana; y Roy Barreras, quien ha compartido tarima con candidatos de ‘La Fuerza’, lista que hace parte de la coalición ‘Frente Amplio Unitario’.

Las listas que no tienen candidato propio son las del Partido de la U, Creemos, Patriotas, Colombia segura y próspera, así como los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical, por ahora. Aunque los conservadores aún se encuentran en una encrucijada con cinco precandidatos que luchan por ese aval, entre los que están Felipe Córdoba y Efraín Cepeda.

