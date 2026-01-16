De la Espriella, Peñalosa y Palacios: los movimientos en la Gran Consulta por Colombia

Abelardo de la Espriella, Enrique Peñalosa y Daniel Palacios modificaron el futuro de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Archivo Particular

Tres significativos movimientos se presentaron alrededor de la denominada ‘Gran Consulta por Colombia’ en el lapso de una semana y que modificaron los planes de esta coalición de nueve candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño para suceder al presidente Gustavo Petro, pero que antes se medirán en las urnas en próximo 8 de marzo.

Y es que desde su conformación a mediados de diciembre del año pasado, ese sector ha tenido varios movimientos, especialmente enfocados en la llegada de nuevas figuras. El bloque que inició con Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna ha sumado tres nuevas caras con la que, según parece, se cerraría de forma definitiva la consulta de la centroderecha.

En primera instancia, el pasado martes se formalizaron los ingresos de Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático, y Juan Carlos Pinzón, quien representa al Verde Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. Esas llegadas habían sido anunciadas en diciembre, una vez el partido uribista eligió a su ficha presidenciable, y en enero, tras la decisión de Pinzón, respectivamente.

Pero, en esa misma jornada se reveló que la otra cara que Verde Oxígeno avalaría para la Presidencia sería el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. El exfuncionario estaba pendiente de recibir una carta partidista para impulsar una nueva intención presidencial. Su llegada tuvo unanimidad dentro del bloque de candidatos, con quien finalmente se cerraría esa consulta.

Agradezco al equipo de la Gran Consulta que me hayan hecho parte de ese grupo de líderes excelentes, intachables, del que estoy seguro, saldrá el próximo presidente de Colombia.

Ahora bien, quien finalmente no tendrá lugar en este bloque es Daniel Palacios, quien sigue a la espera del aval de la Registraduría para formalizar su candidatura presidencial. Aunque el exministro del gobierno Duque hizo parte de la foto inicial de quienes conformarían esa Gran Consulta, quedó fuera pues su figura no era del agrado de todos los candidatos, siendo este un ítem necesario para poder participar de esa consulta.

Según dijo a El Espectador, su no aceptación “aquí parece que no estamos aceptando el ingreso a una consulta amplio, sino parece que fuera una aplicación a un club. En los clubes se dan el lujo de decir a quién aceptan y a quiénes no”. Además el exministro también señaló que, según su concepto, existiría una exclusión a candidatos de la Costa Caribe, sin tener en cuenta que fue una de las regiones que más votos puso para la llegada del presidente Gustavo Petro al poder. Eso se debe a los choques que han tenido integrantes de ese sector con candidatos como Abelardo de la Espriella, o en su momento con quienes quisieron llegar a la Casa de Nariño, Mauricio Gómez Amín y Héctor Olimpo Espinosa.

Palacios ahora tendría que explorar nuevos escenarios, pues su moviento se encuentra inscrito para participar en las consultas de marzo. De no hacerlo, se podría exponer a una posible multa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Finalmente, el último punto que tocó esta consulta fue la figura de Abelardo de la Espriella. Su nombre retumbó luego de que el expresidente Álvaro Uribe asegurara que sería una de las opciones que tomaría su partido en caso de que este pase a la segunda vuelta. "La senadora Paloma ha sido clara en que, si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él; y él lo ha dicho también, si es Paloma, él le carga maletas", dijo.

Ello recaló en el interior de los participantes, quienes estimaron que esa decisión queda en libertad de cada participante, en caso de que ninguno logre pasar a la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, han insistido en que se la jugarán por sus fichas a la espera del duelo en las urnas.

