Fuego amigo en la izquierda impacta las candidaturas de Congreso y presidenciales

A menos de un mes de las elecciones que elegirán el nuevo Congreso y uno de los candidatos de la izquierda en la consulta del Frente por la Vida —que continuó sin Iván Cepeda—, una serie de discusiones entre los miembros de la izquierda en Colombia ha generado impactos en las candidaturas presidenciales e incluso en las mismas listas al Congreso.

El último de ellos ocurrió tras las acusaciones del exsenador Gustavo Bolívar a la presidenta del partido Colombia Humana, Gloria Flórez, donde la acusa de reunirse con Daniel Quintero y Roy Barreras días antes de la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta, para afectar esta decisión.

Roy y a Quintero impedirán que lléguenos unidos a Primera Vuelta.

Hacer consulta sin Cepeda es traicionar al Pacto Histórico.

RT pic.twitter.com/YXuA4GxBtR — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 6, 2026

“No solamente era sacar a Iván Cepeda, sino que, como con la salida de Iván Cepeda se acaba la consulta, era meter a Quintero, revivirlo, para que Roy no estuviera solo y darle más legitimidad a la consulta. De hecho, él me invitó, ¿cómo iba a montarle competencia a Iván Cepeda?“, manifestó Bolívar en un programa.

A estas acusaciones, la congresista Flórez retó a Bolívar a presentar las pruebas de la reunión entre la congresista y los candidatos de Frente por la Vida.

“La última vez que vi a Daniel Quintero fue el 26 de septiembre, en el marco de la reunión con todos los precandidatos a la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre. Y saludé a Roy Barrera el viernes pasado, cuando salía de Casa de Nariño”, agregó la senadora.

Esta recibió también el respaldo de su partido Colombia Humana, que en un comunicado público, donde señala como “falsas” las afirmaciones de Gustavo Bolívar.

Agradezco a la Dirección Nacional y la bancada de Colombia Humana por su respaldo.



El trabajo arduo, sincero y solidario en pro de nuestro proyecto político y la consolidación de la unidad, no será minado por chismes ni afirmaciones infundadas.@PactoCol @ColombiaHumana_… pic.twitter.com/7sXTWgsNCh — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) February 9, 2026

“Los ataques infundados, las mentiras y el mal llamado ´fuego amigo´, lejos de fomentar las discusiones políticas sanas y permitir diálogo para la resolución de diferencias internas; afectan el buen nombre, la trayectoria, el trabajo de la presidenta Gloria Flórez”, dice la carta del partido.

El candidato por el partido ‘La Fuerza’ de Roy Barreras también salió en defensa de la senadora Flórez por los comentarios de Bolívar sobre la reunión que habría ocurrido la semana pasada.

En su cuenta de X, el candidato envió un mensaje de solidaridad hacia la senadora: “Ahora son ellas el objetivo de las ‘bodegas’ que solo dañan las posibilidades de unirnos. Ese sectarismo que criticó tanto Gustavo Petro y que muchas veces ha impedido que su visión de país y de cambio se concretara”, agregó Barreras.

Solidaridad con las compañeras Gloria Flórez y Francia Márquez. Ahora son ellas el objetivo de las “bodegas” que solo dañan las posibilidades de unirnos.

Ese sectarismo que criticó tanto @petrogustavo y que muchas veces ha impedido que su visión de país y de cambio se concretara — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 9, 2026

Días antes de las acusaciones de Bolívar, distintas versiones en medios afirmaron una cercanía entre el equipo político de la vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca y la campaña de Barreras, para apoyar su candidatura en dicha región del país.

Frente a esto, Barreras también salió en defensa de la mandataria e hizo un guiño sobre este apoyo, al mencionar “necesitamos 9 millones de votos progresistas que no están en los que votaron en octubre y que no son del Partido Comunista, o la Unión Patriótica o Polo.”

💪🏼Frente Amplio para un Cambio seguro!

11 millones de colombianos votamos a Petro, pero en octubre solo votaron 2 millones.

Necesitamos 9 millones de votos progresistas que no están en los que votaron en octubre y que no son del Partido Comunista, o la Unión Patriótica o Polo. https://t.co/DwnkMhdB6L — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 7, 2026

Días atrás, Bolívar también comentó que en una conversación con el presidente Gustavo Petro, este no quería que se realizara la consulta del ‘Frente por la Vida’ sin la participación de Iván Cepeda. Incluso en su cuenta de X, el presidente afirmó que no votaría en las consultas, sino que esperaría a marzo.

Esta no ha sido la única discusión de fuego amigo que ha impactado a la izquierda en el país. Otro de los frentes que se dividió fue el de la lista de Cámara del Pacto Histórico en Bogotá, que los llevó a incluso reorganizar su lista el pasado domingo.

Los cambios se dieron después de una demanda presentada por un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Maria del Mar Pizarro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que obligó a una reorganización.

La lista cambió de una distribución en cremallera a una que reflejara la votación que se dio en la consulta que se realizó el pasado 26 de octubre y que, entre otras cosas, ungió a Iván Cepeda como el aspirante presidencial del petrismo purasangre.

Frente a las acusaciones de fuego amigo por parte de Pizarro —que pasó del puesto quinto al tercero— hacia sus demás compañeros de la lista, Maria Fernanda Carrascal, quien encabeza la lista, salió en defensa de su compañera y negó fuego amigo en la colectividad.

No hubo “fuego amigo”.⁰Hubo ataques de quienes no son capaces de competir en franca lid y le temen a la unidad del Pacto Histórico.

Somos la lista del 🐆 y en unidad venceremos.⁰

Como cabeza de la lista a la Cámara por Bogotá, les invito a votar dos veces por el Pacto… pic.twitter.com/y1t6xEgNSt — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 7, 2026

