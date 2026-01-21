Calendario electoral: estas son las fechas clave de cara a las elecciones

El 8 de marzo y el 31 de mayo son algunas de las fechas más importantes en materia electoral. Foto: Archivo Particular

Ya inició este año electoral. El 2026 estará lleno de fechas clave en materia política y hay algunas fechas que resaltan en el calendario. Las dos más importantes son el 8 de marzo, día en que se llevan a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para presidencia y el 31 de mayo, primera vuelta presidencial.

Estas son algunas fechas clave:

31 de enero: inician las campañas presidenciales y comienzan las inscripciones las y los candidatos.

6 de febrero: último plazo para anunciar participación en consultas interpartidistas.

26 de febrero: publicación de las listas de jurados de votación para elecciones legislativas.

28 de febrero: inicia pauta contratada en medios de comunicación. Se publica el censo electoral.

2 de marzo: comienzan las votaciones en el exterior para Congreso y se definen mesas de votación en Colombia.

8 de marzo: elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

13 de marzo: cierre de inscripciones de candidatas y candidatos presidenciales.

31 de marzo: inician los espacios gratuitos en medios de comunicación para campaña presidencial.

16 de abril: conformación de listas de los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

8 de mayo: selección de delegados del CNE.

21 de mayo: publicación de listas de jurados de votación para elecciones presidenciales.

25 de mayo: inicia votación a Presidencia en el exterior.

29 de mayo: finalizan espacios gratuitos en medios de comunicación.

30 de mayo: inicia la Ley Seca a las 6 p.m.

31 de mayo: elecciones presidenciales.

1 de junio: finaliza Ley Seca a las 6 a.m.

21 de junio: segunda vuelta presidencial (si es necesaria).

Vea el calendario completo aquí:

