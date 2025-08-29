Vargas Lleras habló con bancada de Cambio Radical de elecciones y oposición

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Germán Vargas Lleras

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras sostuvo este jueves en la noche una reunión con la bancada de su partido, Cambio Radical. En ella se abordaron temas como la oposición en el último año del gobierno del presidente Gustavo Petro y el panorama para las elecciones de 2026.

Según supo El Espectador, la reunión se había pactado de manera presencial en la sede de Cambio Radical en Bogotá. Sin embargo, por motivos de agenda, no todos pudieron llegar por lo que el encuentro fue híbrido, con algunos asistentes en el partido y otros conectados por videollamada.

Las toldas de la colectividad tuvieron el encuentro ahora que Vargas Lleras, tal y como lo había adelantado este diario, regresó a Colombia luego del tratamiento médico al que debió someterse en Estados Unidos. De hecho, con el retorno definitivo del exvicepresidente, desde su partido son varias las voces que lo han animado a que formalice su candidatura presidencial.

En la conversación se abordó ese tema y, aunque Vargas Lleras aún no habría tomado una decisión de fondo al respecto, sí se discutió el tema de las alianzas. En particular, la incomodidad que hay entre algunos militantes opositores al petrismo de unirse a otros partidos –como La U, Conservador y Liberal– que, aunque desde sus directivas se han opuesto al actual mandatario, varios de sus integrantes lo han respaldado en temas claves en el Congreso.

En esa línea, en el cónclave de Cambio Radical también se discutió, precisamente, las decisiones que se tomarán en asuntos como el presupuesto de 2026 y la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional –con el exdefensor Carlos Camargo en la delantera–.

