“Hablé telefónicamente con Maduro”: Petro sobre militarización de frontera

Una vez más, el presidente Gustavo Petro defendió las decisiones que ha tomado respecto a la frontera de Colombia con Venezuela, particularmente, la de reforzar la presencia del Ejército en el Catatumbo con la orden de enviar 25 mil hombres a la zona. En ese sentido, dio detalles de cómo, desde principio de año -cuando se presentó la crisis humanitaria en la subregión del Norte de Santander que causó el desplazamiento de más de 60.000 personas-, ha mantenido colaboración y diálogo con el venezolano Nicolás Maduro.

“Desde la acción asesina del ELN contra el campesinado del Catatumbo, hablé telefónicamente con Maduro, se entrevistaron personalmente los ministros de Defensa Iván Velásquez y Padrino, y solicité la militarización del lado venezolano y ordené la del colombiano, para impedir la fuga del ELN”, afirmó Petro a través de su cuenta en X.

Aseguró que, en medio de ese trabajo conjunto, “se concentró tropa venezolana en la frontera”. Además, aseveró que han sido decomisadas cerca de 40 toneladas de cocaína. También, que se “incautaron vehículos de alcaldías y diez alcaldes tanto del oficialismo como de la oposición fueron detenidos por vínculos con el narco”.

Adicionalmente, que del lado venezolano de la frontera fue detenido un “capo albanés”. De acuerdo con la información revelada por el presidente Petro, se trataría de un hombre “comprador de cocaína, cuya arma resultó vendida por oficial del ejército colombiano, por lo cual ordené hacer investigación”.

En medio de la polémica que ha causado el trabajo conjunto entre Petro y Maduro, este último le agradeció a su homólogo colombiano por el trabajo conjunto en la frontera de los dos países. “Quiero agradecer al presidente de Colombia por la orden de reforzar con 25 mil hombres la zona del Catatumbo. La consolidación de la zona binacional número 1 avanza. Venezolanos y colombianos unidos por la paz”, dijo durante una transmisión televisiva obligatoria este jueves. Petro ordenó la llegada de 25 mil hombres este jueves.

La colaboración entre ambos gobiernos se da en medio de las tensiones con Estados Unidos por la decisión del gobierno de Donald Trump de enviar barcos militares al mar Caribe, cerca de las costas venezolanas para atacar el tráfico de drogas del que responsabilizan al llamado “Cartel de los Soles”. En varios mensajes Petro ha dicho que esa organización no existe y que el discurso sería una estrategia para intervenir en los asuntos políticos de Venezuela.

En entrevista con El Espectador, la canciller Rosa Villavicencio negó que Colombia esté pensando en que Estados Unidos invadirá Venezuela. “Hay que decir que la prensa ha creado alrededor de esto una especie de relato que crea confusión en la población, pero debido a las conversaciones que hemos tenido con el embajador (John McNamara), con sus representantes y también con los congresistas que nos visitaron hace unas pocas semanas, que son de origen colombiano, pues pudimos concluir que no hay intención de una intervención”, señaló.

