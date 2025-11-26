Caicedo vs Petro: estas son las razones detrás de la división entre las fuerzas de izquierda

Carlos Caicedo y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño (imagen de referencia). Foto: Carlos Caicedo

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros, el martes en horas de la noche, en las que cuestionó la elección de María Margarita Guerra —apoyada por el exgobernador Carlos Caicedo— como la nueva gobernadora de Magdalena, ratificó las brechas entre la izquierda y puso en vilo la posible alianza del Pacto Histórico con Fuerza Ciudadana (partido de Caicedo y Guerra).

Las tensiones entre el presidente y el exgobernador venían gestándose desde meses atrás y terminó por estallar tras las elecciones atípicas en Magdalena.

La candidata apoyada por Caicedo terminó ganándole las elecciones a Rafael Noya, quien contaba con el apoyo del Pacto Histórico, Centro Democrático y Cambio Radical. Este alineamiento generó un choque de fondo, pues Caicedo aseguró que el oficialismo se habría puesto de acuerdo con su propia oposición, es decir, los partidos de derecha, para evitar que Guerra triunfara en el escrutinio.

En paralelo, Petro lanzó un mensaje que impactó directamente a su antiguo aliado: “No puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir la izquierda. Porque dividir el progresismo es entregarle a quienes nos llevaron a un genocidio”, afirmó el presidente.

Ante estos pronunciamientos, Caicedo reaccionó diciendo que Fuerza Ciudadana no irá a un frente amplio con la izquierda y anunció su ruptura con el oficialismo: “Hemos sido una fuerza de izquierda que ha sido coherente del lado del pueblo, no del lado de pactos o acuerdos con clanes o mafias [...] que son los que han perseguido al presidente Petro”.

La tensión no surgió de un día para otro. Caicedo había dejado ver su inconformidad desde octubre, cuando se lanzó a recoger firmas para su aspiración presidencial y señaló que el Pacto Histórico “no lo invitó” a la consulta interna. A ello se sumó la molestia por lo que considera un trato desigual del Gobierno Nacional hacia los departamentos, especialmente en materia de inversiones, como él mismo expresó en conversaciones previas en círculos políticos.

“El pueblo del Magdalena votó por las obras que nosotros hemos realizado, lo que llevó a que ganáramos cuatro elecciones seguidas, con la cuarta elección robada, todo bajo el silencio del gobierno nacional”, dijo Caicedo.

La relación se deterioró a medida que Fuerza Ciudadana percibía un cierre de espacios dentro del petrismo la cual se reforzó en la pasada consulta del 26 de octubre, en la que el partido de Caicedo no tuvo participación pese a la colaboración que hizo el partido al Pacto Histórico en elecciones pasadas.

En paralelo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se sumó a la disputa y apoyó a Caicedo. El exprecandidato del Pacto Histórico habló de cierre de puertas hacia el exgobernador e incluso se refirió a su propio caso, tras haberse bajado la consulta: “Fue el Pacto Histórico el que obró mal, no solo conmigo, con Carlos Caicedo y cientos de candidatos que fueron excluidos y que hoy buscan espacios de participación”.

Mientras tanto, el exgobernador defendió el aporte electoral que su movimiento ha hecho al proyecto petrista, recordando episodios clave: “En el 2018 nadie más quiso participar de una consulta frente al presidente [...] Petro me gana y los 515.000 votos los llevamos y los llamamos a votar por Gustavo Petro”. Y sobre 2022, insistió: “Esos 500.000 votos fueron al presidente Petro, no a Rodolfo Hernández”.

Sin embargo, el apoyo del Pacto Histórico a Noya fue visto por Caicedo como una alianza con sectores que históricamente han sido opuestos: la derecha de Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras y la izquierda de Gustavo Petro.

Este fue un punto de inflexión que elevó las quejas de Caicedo por el poco respaldo del presidente hacia su partido, siendo ambos de izquierda. Además, cuestionó a figuras como Armando Benedetti y a Roy Barrera calificándolos de “camaleones políticos que han venido de la derecha”, que no representan los ideales progresistas, pero han recibido la favorabilidad del jefe de Estado.

Caicedo ha extendido las brechas asegurando que no habrá apoyo al oficialismo en las próximas elecciones y que no habrá consultas con el Pacto Histórico, pero planteó una alternativa para su bancada enfatizando en que así como hay diferentes frentes de derecha, habrá también diferentes frentes de izquierda: “Estamos convocando a la unión de la izquierda en el frente unido del pueblo [...] pero no con personas que como el señor Roy Barrera, han capturado al Estado para saquearlo”.

Así mismo, explicó que si logran conformar dicho frente, la apuesta iría en vía de una representación en el Congreso: “se llevaría una lista al Senado y a la Cámara [...] que impulsen una constituyente para la reforma agraria y los derechos fundamentales a la salud y a la educación”, afirmó.

Respecto a la postura del Pacto en Magdalena, fue más allá: “[Hay que] pasar de este modelo acentuadamente centralista –que lo llevan a decisiones equivocadas como votar al Centro Democrático y a Cambio Radical– y transitar a un modelo autonomista en clave de una Colombia federal”.

El episodio en Magdalena, más allá de su resultado electoral, expuso las fisuras que hoy definen a la izquierda y anticipa un reacomodo cuyas repercusiones se sentirán en las próximas elecciones nacionales.

