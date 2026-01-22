Consulta de la izquierda toma nuevo impulso: Romero recibe aval y esperan nuevas adhesiones

Los candidatos Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero confirmaron su presencia en la consulta llamada "Pacto Amplio". Foto: El Espectador

A menos de dos semanas para que cierre el plazo de inscripción a las consultas presidenciales de marzo, el sector de la izquierda va tomando forma significativa. Y es que tras el anuncio de Iván Cepeda y Roy Barreras para liderar este proceso, a ellos se sumará, de forma oficial, el exgobernador de Nariño Camilo Romero.

Luego de meses de espera por un aval en alguno de los partidos cercanos a la Casa de Nariño, fue finalmente el Partido del Trabajo el que le otorgó el aval para que se pueda sumar a la carrera presidencial. Su aterrizaje, da más forma al llamado Pacto Amplio, invocado por el presidente Gustavo Petro para lograr la continuidad del progresismo en el poder.

Romero había sostenido múltiples reuniones con este sector, señalando la necesidad de dar continuidad a la agenda de gobierno y por lo que llegó a buscar diferentes avales, incluido el Partido Verde.

Su llegada, deja en firme tres candidaturas en esta consulta, pues Roy Barreras remarcó que estará en este lado del tarjetón, mientras que Iván Cepeda despejó todas las dudas jurídicas alrededor de su campaña y también señaló que irá de frente por estas votaciones que se desarrollarán el próximo 8 de marzo, mismo día que las elecciones al Congreso.

Tenemos aval y lograremos la consulta presidencial más votada del 8 de marzo. La consulta de la gente, la consulta progresista.



Gracias al @PTrabajoC por el aval y el reconocimiento a este camino que hemos emprendido con historia, coherencia y defensa de las nuevas causas…

Ahora bien, otro nombre que se la jugará por entrar en la contienda es Daniel Quintero. El exalcalde de Medellín se encuentra con algunas incertidumbres jurídicas, pero ha señalado que tiene todos los respaldos de ley que le permitirían, como a Cepeda, participar de unas elecciones de este tipo. Su aval llegó por parte de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Y es que para los dos casos, la participación en las consultas de marzo, según varios conceptos incluidas dos resoluciones de la Registraduría, podría impedir su presencia en urnas, ya que habrían sido partícipes de una consulta interpartidista y no una interna, esto en medio del debate por la personería jurídica del Pacto Histócio que llegó apenas en diciembre.

Finalmente, la otra duda prevalece sobre la figura de Clara López. La senadora, aunque ha tenido diálogos con estos sectores, le dijo a El Espectador que irá de forma directa a la primera vuelta, por lo que competiría con el vencedor de esta consulta que busca ampliar el mandato de la izquierda en el poder.

También queda en el aire la participación de Juan Fernando Cristo, que ha dilatado su respuesta ante la propuesta de Claudia López de conformar un nuevo bloque “en el centro”. Cristo, sin embargo, estaría más encaminado al Pacto Amplio que a una tercera consulta.

