Arrestan a candidato a la Cámara del Centro Democrático: esto dicen desde el partido

Mauricio Martínez Triana, candidato a la Cámara por Santander del Centro Democrático fue arrestado por la Policía. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El candidato a la Cámara por Santander del Centro Democrático, Mauricio Martínez Triana, fue arrestado el pasado viernes por la Policía en cumplimiento a un fallo judicial por desacato de una tutela que le ordenaba eliminar publicaciones de redes contra Luis Ferley Sierra, otro aspirante a la Cámara de ese departamento.

Según comunicó Martínez Triana, a quien en redes se le conoce como ‘MaTri’, “voy a pagar tres días de arresto, pero vuelvo el martes (...) estos tres días los voy a pagar con gusto”. La decisión fue adoptada por el Juzgado 26 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bucaramanga, luego de encontrar que el candidato no cumplió con los ordenamientos tras una serie de acusaciones contra Ferley Sierra y otros candidatos del partido Verde.

Le sugerimos: Presidente Petro pide a Registraduría trasladar producción de cédulas a la Imprenta Nacional

Sin embargo, no es la primera vez que el denominado ‘MaTri’ se encuentra en el ojo el huracán. Durante su actos de proselitismo también elevó una valla en la que con un montaje, vistió a los congresistas Cristian Avendaño y Fabián Díaz con prendas alusivas a grupos guerrilleros, así como a los candidatos Carlos Parra y el propio Ferley Sierra. Ese acto valió para una disputa jurídica que terminó perdiendo en los estrados. Allí también se veían los rostros del presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda.

Desde el Centro Democrático no tardaron los pronunciamientos. A través de un comunicado le partido anunció estar “a la espera de que se resuelva el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa y de que la juez de tutela que decretó la medida de arresto precise y aclare el alcance de su decisión. El Centro Democrático reitera su respeto por la justicia y confía en que el caso será resuelto con imparcialidad y estricto apego a la ley”.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA



El Centro Democrático informa que, desde tempranas horas de la mañana, su dirección nacional ha estado en contacto permanente con el candidato a la Cámara por Santander, Mauricio Martínez “Matri”, su equipo jurídico y las autoridades competentes,… pic.twitter.com/xWNlJtWZrd — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 21, 2026

Por su parte, la también aspirante por la Presidencia, Paloma Valencia, cuestionó por el fallo en el que procedió al arresto de este candidato y exigió su publicación inmediata. Asimismo sucedió con el cabeza de lista para la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, quien dijo que “primero lo amenazaron de muerte y ahora esto”.

Es de señalar, además, que Mauricio Martínez también tuvo un episodio controvertido en el Congreso durante 2023, cuando en medio de una de las sesiones de la Cámara de Representantes profirió señalamientos contra la bancada del Pacto Histórico y otros congresistas en el recinto. En aquella oportunidad se vio en compañía del también representante uribista José Jaime Uscátegui.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.