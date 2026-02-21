Presidente Petro pide a Registraduría trasladar producción de cédulas a la Imprenta Nacional

El presidente Gustavo Petro siguió con sus señalamientos contra la firma Thomas Greg. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro volvió a cargar contra la firma Thomas Greg & Sons y cuestionó su rol dentro de la Registraduría, insistiendo que “debe entregar la base de datos de las y los colombianos”. El jefe de Estado pidió trasladar los procesos de producción de documentos de identidad a la Imprenta Nacional.

A poco más de un mes para que entre en vigencia el nuevo contrato de producción de los pasaportes, el mandatario anunció que las máquinas para su impresión y producción ya habrían llegado al país. Aunque no hay imágenes oficiales, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio acompañó el proceso de descargue que se desarrolló en las instalaciones de esa entidad en el Salitre, Bogotá.

Le sugerimos: Así operan los sistemas de datos electorales y los blindajes a las votaciones en Colombia

En medio del anuncio, el presidente Petro aprovechó para enviar un nuevo mensaje a la Registraduría señalando que la maquinaria recién instalada es “moderna para hacer pasaportes y que están ya en la Imprenta Nacional”. Dijo, además, que “si la Registraduría quiere, se pueden hacer las cédulas aquí, ultra modernas. Ventaja: los datos de los colombianos no quedan en manos de particulares codiciosos y se reduce el riesgo de fraude electoral”.

Y es que ha sido esa una de las principales críticas del mandatario, quien por meses ha cuestionado el rol que ha tenido la firma Thomas Greg & Sons y que también figura dentro de una unión temporal encargada de la producción de todo el material electoral para los comicios en Colombia.

¿Saben qué es esto?



Las máquinas modernas para hacer pasaportes y que estan ya en la imprenta nacional



Si la registraduría quiere, se pueden hacer las cédulas aquí, ultra modernas. Ventaja: los datos de los colombianos no quedan en manos de particulares codiciosos y se reduce… pic.twitter.com/rXznhGZhjS — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 21, 2026

Sin embargo, esa disputa viene de tiempo atrás. Es de señalar que esa firma es la encargada de la producción de los pasaportes en Colombia y que estará al frente de ese proceso hasta el 1 de abril. Ahora bien, la disputa también valió para varios litigios judiciales mientras se adjudicaba el contrato que finalmente se suscribió con la Casa Da Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. Es más, el presidente ya mostró el primer modelo de los pasaportes en su más reciente aparición en plazas públicas.

Pero además de ese señalamiento, Petro insistió en que "la empresa Thomas and Greg, de los hermanos Bautista, debe entregar la base de datos de las y los colombianos dueños de pasaporte, a la Imprenta Nacional antes de la fecha de elecciones. El registrador sabe que nunca debió escoger como ganador de la licitación de la cedulación de los colombianos a la empresa dueña del software del cómputo electoral".

“Las cédulas las podía hacer la Imprenta Nacional. Demasiada concesión a los amigos empresariales de la U, algunos buenos y otros no tanto”, agregó el presidente.

Obviamente, los gremios en vez de respaldar la transparencia democrática, respaldan los negocios.



No señores, las bases de datos de la Colombianidad no pueden ser objeto de negocio, ni la pulcritud electoral. Juntar en una sola empresa privada estás condiciones es como vender el… https://t.co/3tiUHbFSua — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 21, 2026

Otra base de sus señalamientos y de la oferta para cambiar el operador logístico para la producción de las cédulas de los colombianos es que algo similar sucedió con las cédulas de extranjería. Ese proceso también estaba a cargo de Thomas Greg y tras la apertura de la licitación en 2023, fue cancelado y terminó también en manos de la Imprenta Nacional.

Sin embargo, una vez iniciada esta actividad por parte del organismo estatal en 2024, numerosos reportes y problemas se presentaron. Desde esa fecha y con corte a mayo del año pasado se denunciaron retrasos de hasta 12.000 documentos por ser entregados. Además, así como se propuso con los pasaportes, el año pasado también se cambió el diseño de las cédulas de extranjería.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.