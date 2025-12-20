Candidatos entregaron 28 millones de firmas: ¿por qué se llegó a cifra récord y qué implica?

Candidatos por firmas Foto: Archivo Particular

La carrera por llegar a la Casa de Nariño en 2026 para reemplazar a Gustavo Petro sigue rompiendo récords. Las candidaturas por firmas se suman a estos registros con una cifra histórica de 28 millones de rúbricas recolectadas y presentadas ante la Registraduría. “Lo primero que hay que decir es que, en esta oportunidad, digamos este año prácticamente, todo lo que nos ha ocurrido en términos electorales no tiene precedente en la historia de Colombia”, dijo esta semana el registrador nacional Hernán Penagos.

Aunque solo 22 de los 91 comités inscritos presentaron firmas, se trata de los números más altos registrados. En las elecciones de 2014, por ejemplo, solo 14 precandidatos manifestaron su intención de recoger firmas y de esos solo dos las presentaron, sumando en total 1,8 millones para la revisión de la Registraduría.

En las presidenciales de 2018 se empezó a ver el incremento. En esa campaña se inscribieron 45 comités promotores, pero solo 11 presentaron un total de 16,1 millones de firmas. Y en las elecciones de 2022, el número de aspirantes por esta vía fue de 52, de los cuales solo 7 lograron la meta. Ese año el número total de rúbricas fue de 9,9 millones.

Así las cosas, que 22 comités hayan presentado firmas y que en total sumen 28 millones es un evento no visto en las contiendas electorales y que podría derivar en varios fenómenos de campaña. Según los expertos, hay al menos cuatro motivos que explican el boom de la recolección de firmas: el descrédito de los partidos tradicionales, la posibilidad de hacer campaña anticipada, la ventaja de no depender de los jefes partidistas y la posibilidad de negociar políticamente de acuerdo al número de apoyos obtenidos.

El primer factor remite a casos como el de Germán Vargas Lleras, quien, a pesar de tener toda la estructura del partido Cambio Radical, prefirió, en 2018, recoger firmas para apartarse de esas toldas. Este caso también permite ilustrar que el número de rúbricas no puede ser considerado un elemento determinante de los resultados en las urnas.

Ese año, Vargas Lleras entregó cerca de 5,5 millones de firmas, un número que está por encima de las 4,8 millones de Abelardo de la Espriella, que para esta elección fue el que más consiguió. A pesar de esa cifra, el hoy jefe de Cambio Radical apenas logró 1,4 millones de votos en la primera vuelta, quedando en cuarto lugar y demostrando que las dinámicas electorales para la Presidencia van mucho más allá de las firmas y dependen del voto de opinión y las movidas de las estructuras regionales de poder.

Por otra parte, está claro que los números obtenidos por los precandidatos en esta etapa también obedecen a sus inversiones en la contratación de empresas de logística que les cobran por planilla entregada. Así, en muchos casos no todas las firmas representan una simpatía inquebrantable por un candidato a la Presidencia.

Así fue la campaña de firmas para las elecciones 2026

Tras el cierre de la ventana para entregar los apoyos, el precandidato con mayor cantidad fue Abelardo de la Espriella, con su movimiento “Defensores de la Patria”, que alcanzó 4,8 millones de firmas. En segundo lugar, se encuentra Carlos Caicedo (Izquierda con Resultados / Caicedo Presidente), quien se distanció del petrismo por diferencias con el presidente Petro y logró 2,6 millones de firmas. Y el tercero que alcanzó un alto número de firmas fue Mauricio Lizcano, con un total de 1,8 millones de firmas con su movimiento “Firmes por Lizcano”.

Aunque la Registraduría no ha presentado el reporte oficial de los 22 comités que entregaron las firmas, los siguientes más conocidos en la lista son:

Aníbal Gaviria (Unidos - La Fuerza de las Regiones): 1.643.000 firmas.

Vicky Dávila (Movimiento Valientes): 1.394.000 firmas.

David Luna (Avancemos / Sí Hay Un Camino): 1.300.000 firmas.

Daniel Palacios (Unidos por Colombia): 1.300.000 firmas, quien además tiene el aval del Partido Liberal en caso de querer participar en una consulta interpartidista.

Claudia López (Imparables): 1.297.000 firmas.

Gilberto Murillo (Firmas por Murillo a la Presidencia/La Colombia que merecer): 1.200.000 firmas.

Juan Daniel Oviedo (Con todo por Colombia): 877.777 firmas.

Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Jaime Araujo Rentería y Sondra Macollins también radicaron más del número necesario de apoyos ciudadanos para la validación de la Registraduría.

