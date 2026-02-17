Candidatos responden: Lucio Torres habla de crisis fiscal, modelo de salud y otras reformas

Edison Lucio Torres Moreno es candidato presidencial del Frente por la Vida. Foto: El Espectador

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Porque represento la alternativa en la izquierda, el progresismo, el petrismo, y porque represento un cambio en segundo nivel, un cambio superior. Porque represento al pueblo colombiano, a una persona común y corriente; soy un periodista que se ha ganado el pan con el sudor de la frente. De manera que, como presidente, voy a atender fundamentalmente a esa gente de a pie.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Hay que hacer de todas maneras una reforma, pero pensada de otra manera, centrada en el ser. Por ejemplo, en las personas que menos reciben. ¿Sabe cuánto al Estado colombiano el presidente le invierte anualmente? COP 30 billones, una cifra pírrica. De COP 500 millones, que es el presupuesto, la mayor parte se va en la fuerza militar, en la Fiscalía, en temas de seguridad; la otra parte en salud y educación. Es dinero que está destinado a algo específico, por lo tanto, se hace necesario en el momento una reforma tributaria para salir de la crisis fiscal.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

En este momento, lo medular de la salud es lo que se llama “capitación”, o sea que está centrado en lo financiero, en lo económico. ¿Qué propone Lucio Torres en una salud centrada en el ser? Que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que tengan hábitos saludables para que no lleguen a segundo nivel, tercer nivel, para que no los hospitalicen porque se contagiaron de una gripa y no fueron atendidos debidamente. ¿Por qué? Uno en la vida tiene unos hábitos saludables o hábitos que atentan contra el cuerpo. El cuerpo tiene tres dimensiones: lo físico, lo mental y lo espiritual. A esos tres estamentos, dimensiones, tienen que alimentarlos.

El Estado tiene que ser garante de esa alimentación integral del cuerpo. Por ejemplo, buena alimentación, un entorno sano, un sistema educativo que promueva los hábitos desde chiquitos. Encontrarán entonces que en los hospitales va a haber menos asistencia de pacientes, habrá menos personas en UCI, habrá menos personas incapacitadas, habrá mayor productividad laboral, en fin, habrá mejor salud. Incluso, en este Gobierno, la reforma también está centrada en lo financiero. Si tú dices, ¿quién se robó la plata de la salud? El problema está en que los seres que manejan la salud y que hacen parte de la empresa de la salud se roban el dinero que les pertenece a todos.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

En primer lugar, nosotros estamos planteando una paz democrática, la paz del 99 %. El 1 % es el que domina, los cacos de la democracia, que son los políticos profesionales, que son aquellos individuos que viven de la economía criminal o que viven de la economía del Estado, que hacen contratos del Estado, que no cumplen con el objeto social de los contratos, que se roban la plata que pagan los impuestos. Si nosotros resolvemos eso, habrá más plata para la inversión social.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Respeto la soberanía de cada pueblo, la de Venezuela, de Estados Unidos, pero también exijo que Donald Trump respete nuestra autonomía. No me voy a poner a pelear con él.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

En una presidencia de Lucio Torres, el cambio sigue, pero a un nivel superior. Seguiremos las políticas sociales que ha planteado, muchas no se han concretado, pero en mi gobierno se concretará a un nivel superior. Además, lo digo de esta manera, así, como un tipo caribeño: con Petro sí, pero mejor así; es decir, con el método, con el objetivo que Lucio Torres tiene para la Presidencia en el próximo periodo.

¿Sería fórmula vicepresidencial de quien gane esta consulta?

Yo soy un hombre humilde. Yo, en este momento, voy por la Presidencia. Si en esos momentos me depara ese destino, lo acepto.

