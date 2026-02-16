Candidatos responden: Héctor Pineda habla del salario mínimo, reformas sociales y Trump

Hector Elías Salazar es candidato presidencial del Frente por la Vida. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Tres cosas, tres pilares de un buen gobierno. Primero, una visión, el Estado social de derecho que hay que profundizar. Segundo, sentido común: a la gente, cuando tiene el agua en el cuello, no hay que ir a hacerle filosofía; hay que hacer carpintería para sacarla del agua que la está ahogando. Tercero, además de sentido común, tenemos la necesidad y la urgencia de responder los compromisos que tiene el Estado colombiano con los Estados Unidos para resolver el tema de la criminalidad en este país.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Colombia lo que requiere es una huelga general para restablecer el salario mínimo vital. Una huelga general de todos los trabajadores y una movilización nacional para restablecer el salario mínimo vital de los trabajadores, estoy haciéndole un llamado al candidato [Iván] Cepeda, que dejemos el debate, que hagamos un paréntesis en el debate, que nos unifiquemos y que juntos salgamos a la calle a reclamar el derecho que tienen los trabajadores a tener un salario digno y tener la posibilidad también de trabajar hacia el futuro, un primer consenso entre todos nosotros. Salario mínimo al 25%.

Lea también: Candidatos responden: Paloma Valencia habla de seguridad, salud y rebaja de impuestos

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Uno solo, nombrar a Roy Barreras ministro de salud. Simplemente, ojo, ciudadano, no se deje engañar de que el presidente está diciendo que no hay que salir a votar. Hay que salir a votar. No podemos involucrar al jefe de Estado en una participación indebida en política. El jefe de Estado es respetuoso de la Constitución. Se lo digo yo, que milité con él en el M-19.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

No. Hay que cumplir lo acordado con el presidente [Donald] Trump. De eso no hay que bajar un solo paso atrás.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Como lo dijo el presidente Gustavo Petro con mucha inteligencia: guiados por el hilo de la libertad.

No se pierda: Candidatos responden: Juan Carlos Pinzón habla de EE. UU., Gobierno austero y plan de salud

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Todas las reformas sociales que ha hecho este gobierno hay que profundizarlas. Y, por supuesto, lo que quedó en el tintero hay que recogerlo y desarrollarlo.

¿Sería fórmula vicepresidencial de quien gane esta consulta?

Jamás.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.