“Nosotros representamos una continuidad con unos ajustes”: Carolina Corcho sobre Iván Cepeda

Carolina Corcho encabeza la lista al Senado del Pacto Histórico. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La campaña de Iván Cepeda buscó ganar en primera vuelta, pero el resultado los dejó como los segundos. ¿Cómo se reorganizaron de cara a la segunda vuelta?

La campaña, en este momento, tiene una amplia participación juvenil, de las organizaciones sociales y una participación importante de la gente. Creo que eso le ha dado un cambio muy grande a la campaña frente al candidato Abelardo de la Espriella. Estamos trabajando hasta el día de las elecciones para lograr ese triunfo, que yo lo veo muy posible porque yo creo que el país no conocía quién era Abelardo de la Espriella, sus propuestas desenfocadas y que connotan desconocimiento del Estado, como por ejemplo su propuesta económica. Entonces creo que eso nos da una perspectiva de fondo.

Hubo críticas que llegaron a la campaña porque se dijo que era “muy cerrada”. Esos comentarios llegaron desde la misma bancada. ¿Usted lo veía así?

En este momento, los congresistas estamos volcados a trabajar en la campaña para avanzar en que se logre el objetivo. Por supuesto que en una campaña hay algunas responsabilidades de coordinación, pero ya estamos trabajando en las calles y avanzando en el propósito.

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Usted hizo parte del gabinete del presidente Gustavo Petro y conoció de primera mano su forma de gobernar. ¿Ve diferencias entre Iván Cepeda y el actual mandatario?

Nosotros esperamos ganar las elecciones el 21 de junio. Será un gobierno de continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, en términos de unos programas de justicia social, unas reformas sociales, que ha sido lo que se ha impulsado y frente a lo que ha sido obstruido el presidente de la República. Entonces, yo creo que el progresismo por primera vez tiene un gobierno y, evidentemente, pues abrir un escenario que no existía para nosotros, como le tocó al presidente Gustavo Petro, era mucho más difícil. Ahora hay más experiencia y más aprendizajes, y eso va a permitir que el gobierno de Iván Cepeda pueda tener unos mayores niveles de ejecución y avance, dada la experiencia ya acumulada con el presidente Gustavo Petro.

Ustedes como bancada electa también están pensando en cómo moverse a partir del 20 de julio, día de su posesión. ¿Cuáles son las prioridades que tienen en este momento?

Lo primero es definir el resultado de las elecciones presidenciales, porque no es lo mismo ser una bancada de la oposición que ser una bancada de gobierno. En este momento, evidentemente, está muy cerrada la competencia con Abelardo de la Espriella. Sin embargo, vuelvo y lo repito, nosotros representamos una continuidad con unos ajustes, con otros planteamientos de lo que ha sido el proyecto de reformas del presidente Gustavo Petro, que han estado obstruidas en el Congreso.

Nosotros, desde el principio, hemos tenido y hemos trabajado en coalición. Hay una coalición donde participan actualmente ciertos sectores del Partido Liberal, del Partido Verde. Esa coalición deberíamos mantenerla, pero eso depende mucho de quién es elegido presidente, que nosotros esperamos, y estamos trabajando para ello, que sea Iván Cepeda.

En el análisis que hacen de los próximos cuatro años de gobierno, así sea Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella el elegido, ¿cree que van a poder tener gobernabilidad?

Es que sí importa quién sea. Si es Abelardo, el país se va a someter a un retroceso enorme. Sus están planteando la ruptura de la institucionalidad democrática y del orden constitucional colombiano. Por ejemplo, en su propuesta económica está planteando la eliminación de un conjunto de entidades del Estado, tres de ministerios y otras entidades. Eso va a generar unas dificultades en términos del empleo público, también va a generar problemas, dado que, no sé si él lo sabe, la eliminación de esas instituciones requiere cambios constitucionales. Sería saltarse la Constitución para avanzar hacia allá. Con Abelardo, claramente estaríamos supeditados a una ruptura muy grande con las instituciones democráticas.

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Desde la campaña de Cepeda están intentando acercar al centro. ¿Cuáles son esos puntos que han logrado concretar para que esos votantes se vayan con el proyecto del Pacto Histórico?

Estas son conversaciones que está llevando a cabo nuestro candidato presidencial, pero yo sí creo que por los mismos pensamientos, las trayectorias y las estructuras políticas de Sergio Fajardo, de Juan Daniel Oviedo y de Claudio López, no los veo apoyando a De la Espriella. Ante todo, ellos han sido demócratas, defensores de las instituciones y De la Espriella no representa eso.

El Pacto Histórico ya desistió de una constituyente. Fue uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, era algo que se presentaría cuando se posesionara el nuevo Congreso. ¿Lo ven como una decisión acertada?

La Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento de la Constitución de 1991. Yo no entiendo por qué se satanizan instrumentos de participación ciudadana como el referéndum, la consulta popular y la Constituyente. Todo eso requiere unos trámites. El primer trámite que tendría que tener es el voto de la mayoría del Congreso de la República, que con la configuración que nosotros tenemos, pues yo no veo que haya una mayoría para la Constituyente dentro del Congreso que se va a posesionar. Pero además de eso, requiere el control de constitucionalidad, requiere una convocatoria a la ciudadanía para que vote.

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Entonces, tú no puedes prohibir un instrumento al Congreso de la República, pero vuelvo e insisto: en este momento nosotros no vemos, yo no veo que exista una mayoría para avanzar en ese proceso, porque lo que se había discutido, inclusive expertos concuerdan en que sí se necesitan ciertas reformas que no han podido ser aprobadas por el Congreso de la República. Por ejemplo, la reforma a la justicia y la reforma político-electoral. Ese podría ser un instrumento. Pero eso depende de las mayorías del Congreso, que son quienes deberían aprobar un mecanismo de estos.

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