Presidente Petro vuelve a las giras regionales a pocos días de las elecciones

El pasado 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro mostró su tarjetón marcado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Así como ocurrió días antes de la primera vuelta, el presidente Gustavo Petro se embarcará en otra gira regional en estos días y su primer destino será Medellín. Está previsto que el mandatario también pase por Villavicencio, Meta, y Cali, Valle del Cauca, con el objetivo de presentar los resultados de estos cuatro años en el poder.

Este miércoles llegará a la Universidad de Antioquia para liderar “el Gran Encuentro Nacional por la Salud y el Cuidado de la Vida”, donde presentará “los principales avances en acceso a la salud y en la implementación de la Política Nacional de Cuidado”, según informó Presidencia. Previamente, había realizado un viaje a la Alta Guajira con el mismo objetivo y visitó un hospital en Uribia.

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Esta semana, viajará a regiones lideradas por mandatarios con quienes ha tenido choques: Andrés Julián Rendón (Antioquia), Rafaela Cortés (Meta) y Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca). Antes de la primera vuelta, hizo una gira similar, pero por toda la región Caribe. En esa zona, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recibió una votación mayoritaria a su favor el 31 de mayo.

En ese momento, el mandatario recibió varias críticas —incluso denuncias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes— por presunta participación indebida en política. En sus intervenciones en esas zonas, se refirió directamente al proceso electoral en curso y lanzó críticas contra el aspirante que se opone por completo a su proyecto político, Abelardo de la Espriella.

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Por esas mismas regiones ya pasaron, en todo caso, los dos candidatos. El abogado estuvo de gira por el Caribe, donde busca reforzar su votación, mientras que el senador del Pacto Histórico cerró su campaña tanto en Bogotá como en Barranquilla.

Lo cierto es que en las regiones, las maquinarias están buscando la forma de definir las votaciones. No solo las grandes casas se están moviendo, también hay señalamientos por apoyos desde funcionarios del Estado y mandatarios locales. La Procuraduría ya tiene puesto el ojo, además, en ministros del actual Gobierno, también en alcaldes e incluso integrantes del cuerpo diplomático.

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