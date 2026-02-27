Centro Democrático planteó sanción a quienes no voten por Valencia, después moderó postura

Candidata a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la tarde de este viernes 27 de febrero, el partido Centro Democrático, que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunció a través de sus redes sociales que sancionaría a los militantes que votaran por otros candidatos que no fueran Paloma Valencia en la consulta del próximo 8 de marzo.

En el primer comunicado dirigido a los concejales, ediles, diputados, representantes a la Cámara y senadores de la colectividad, les recuerda a estos actores políticos “que la disciplina partidista constituye un principio esencial de nuestra organización política. En consecuencia, el respaldo electoral deberá otorgarse única y exclusivamente a los candidatos a la Cámara y Senado del Partido y la candidatura de la doctora Paloma Valencia a la Presidencia de la República”, aseguraron.

A su vez, recordaron que, según la Ley 1475 de 2011, “el apoyo a candidatos de otras colectividades o movimientos políticos puede configurar doble militancia, conducta que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y que puede acarrear investigaciones”.

El ‘recordatorio’ del partido a sus actores políticos de votar por sus listas al Congreso y su candidata en la Gran Consulta por Colombia el próximo domingo fue acompañado por un párrafo donde hablan de sanciones que podrían llevar incluso a la pérdida de su investidura.

“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidarias, suspensión o pérdida de investidura —según el caso— e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, decía el primer comunicado publicado por el partido.

La primera publicación fue hecha a las 4:20 p.m. de este 27 de febrero; minutos más tarde fue eliminada y reemplazada por una nueva donde moderan el tono frente a su militancia a las 4:55 p.m.

En el nuevo comunicado invitan a su militancia, a los miembros de nuestros comités municipales y departamentales, así como a las credenciales de la colectividad (consejeros municipales de juventud, ediles, concejales, diputados y congresistas), a que acompañen con “entusiasmo y determinación nuestras listas al Congreso de la República y la candidatura de la Dra. Paloma Valencia a la Presidencia de la República”.

En el segundo párrafo de la comunicación, apelan a la coherencia, disciplina y defensa de los valores democráticos del partido. Así como un llamado a la unidad en medio de ruidos en el corazón de la colectividad tras la renuncia y pedido de escisión de José Félix Lafaurie, tras las dudas que planteó en el mecanismo interno del partido para elegir a Valencia como candidata por encima de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal.

“Hoy más que nunca necesitamos un partido unido, que defienda a Colombia del neocomunismo destructor”, finaliza la nueva carta.

La recomendación de la colectividad se da en la recta final para las elecciones de Congreso y consultas, a días del cierre de campaña que será el próximo domingo 1 de marzo en el Centro de Convenciones G12. Y un día después del último incidente de seguridad que padeció la candidata en Honda (Tolima), donde fue capturada una mujer que ingresó armada a un evento de campaña en el que Valencia se encontraba con Álvaro Uribe.

Para la senadora se trató de un acto “intimidante”, pues señaló que era una manifestación pequeña y la mujer estuvo a unos cuatro metros del escenario. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estábamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, dijo en una entrevista con Blu Radio.

