Paloma Valencia habló de su fórmula vicepresidencial y de “hostigamiento” a su partido

Paloma Valencia y el Centro Democrático han intensificado sus agendas regionales a falta de una semana para las consultas presidenciales en las que ella se medirá a ocho candidatos más del espectro de la centroderecha. Tras la depuración del partidor, la también congresista ha escalado en las encuestas y busca quedarse con la victoria este 8 de marzo para llegar a la primera vuelta con una de las candidaturas más sólidas.

Este viernes, en varias entrevistas, Valencia se refirió a su campaña y tocó dos temas sensibles: la seguridad de los candidatos y la discusión de la fórmula vicepresidencial. En el primer caso, la precandidata se refirió a la captura de una mujer que portaba un arma de fuego en un evento proselitista del Centro Democrático, realizado este jueves en Honda, municipio de Tolima.

De acuerdo con la aspirante, aunque no presenció el hecho porque estaba concentrada en la presentación, su equipo de seguridad le informó que la mujer tenía una actitud extraña y que grababa con un celular sin mirar la pantalla. Ante la situación, los escoltas y los oficiales de la Policía buscaron requisarla y, aunque intentó salir caminando, finalmente fue requerida y se le encontró un arma de fuego. Según Valencia, hasta ahora solo sabe que la mujer se presentó como integrante del Inpec.

Para la senadora se trató de un acto “intimidante”, pues señaló que era una manifestación pequeña y la mujer estuvo a unos cuatro metros del escenario. “Es muy intimidante pensar que una señora armada esté llegando tan cerca donde estábamos el presidente Uribe, todos los candidatos del partido y la comunidad”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Por otra parte, Valencia recordó el caso de Miguel Uribe Turbay y dijo que su partido corre peligro. “Aquí cabe recordar que a Miguel Uribe lo mataron en un parque como ese, en una reunión así y que esto viene acompañado de las amenazas que ha venido teniendo el partido (...) el nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas es preocupante y que luego usted encuentre que hay gente armada en las manifestaciones”, agregó.

Por otra parte, Valencia se refirió a la elección de una fórmula vicepresidencial para la contienda. Según dijo, esa conversación no se ha tenido: “yo que voy a estar, literalmente, ensillando la bestia antes de haberla cogido”.

“La verdad es que esa es una decisión que yo no voy a tomar sola, yo la voy a tomar de la mano de mi partido y de la mano de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia; yo lo he dicho y lo quiero repetir, soy una mujer que cree que las candidaturas nos pertenecen a todos los que hacemos parte de Díaz”, dijo.

