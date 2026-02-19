Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

“Denunciaremos esta grave situación”: uribismo por reclamos de Petro sobre formularios E-14

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe rechazó los llamados del jefe de Estado a “alterar” los formularios para no dejar en blanco las casillas sin voto. Desde otras orillas del Gobierno también han llamado la atención sobre los tarjetones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
19 de febrero de 2026 - 05:06 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro.
El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Centro Democrático rechazó este jueves las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de que exista fraude electoral por el manejo de los formularios E-14. De acuerdo con el mandatario, la directriz a los jurados de dejar en blanco las casillas sin votos podría motivar fraude, versión que ha descartado la Registraduría afirmando que siempre se ha hecho así para evitar que las tachaduras o enmendaduras afecten el conteo, escrutinio y digitalización de las actas.

“El Centro Democrático rechaza con total firmeza la irresponsable solicitud del presidente Gustavo Petro de desobedecer a la Registraduría”, fue el mensaje del partido. Además, la colectividad señaló que Petro estaría incitando a alterar los formularios, lo que, señalaron, “socava la confianza en el proceso electoral”.

Lea también: Gobierno anunció el valor de la recompensa por denuncias de posible compra de votos

“Puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Colombia no puede aceptar llamados desde la Presidencia que pongan en riesgo la transparencia electoral”, agregaron.

En otro apartado del mensaje, el partido opositor señaló que la actitud del presidente Petro “va en línea con el constante irrespeto y ataque a la institucionalidad”. De esta manera, el partido le solicitó a la Procuraduría pronunciarse sobre el pedido del presidente y tomar las medidas a las que haya lugar.

No se pierda: Crece tensión en la izquierda: Barreras recibe apoyo sindical y Pacto pide no votar consulta

“Junto a nuestra candidata Paloma Valencia denunciaremos esta grave situación ante las instancias correspondientes. El Centro Democrático confía en el sistema electoral colombiano y sus instituciones”, remataron desde la colectividad.

Este mismo jueves, el presidente Petro insistió en su postura sobre los espacios en blanco en los E-14. Además, volvió a cuestionar los softwares del proceso. “El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas Greg que ya ha sido notificado como defectuoso. Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”, dijo.

Así mismo, Petro dijo que espera que no se le vaya a devolver, vía judicial, el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons. Finalmente, pidió fortalecer la estrategia de testigos electorales.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Formularios E-14

Uribismo

centro democrático

Gustavo Petro

Política

noticias

Actas electorales

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Actas

Petro y Uribe

 

Felipe(dw15k)Hace 10 minutos
¿Cómo es posible dudar del registrador, tan profesional que ha guardado hermético silencio ante las firmas espurias del candidato Espriella? ¿Acaso alguien dudaría en entregarle un cheque en blanco a sus majestades del CNE? El apoyo del líder del centro "democrático" despeja cualquier sospecha.
Álamo(88990)Hace 28 minutos
“Denunciaremos esta grave situación”: uribismo por 6.402+ "sufragios" de inocentes.
ART RT(16144)Hace 56 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 57 minutos
El presidente Petro debe estar alerta porque la derecha no tiene escrúpulos y está desesperada por recuperar el poder para seguir haciéndole daño a la gente. Nada les ha resultado pero seguirán intentándolo. OJO OJO
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.