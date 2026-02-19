“Denunciaremos esta grave situación”: uribismo por reclamos de Petro sobre formularios E-14

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

El Centro Democrático rechazó este jueves las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de que exista fraude electoral por el manejo de los formularios E-14. De acuerdo con el mandatario, la directriz a los jurados de dejar en blanco las casillas sin votos podría motivar fraude, versión que ha descartado la Registraduría afirmando que siempre se ha hecho así para evitar que las tachaduras o enmendaduras afecten el conteo, escrutinio y digitalización de las actas.

“El Centro Democrático rechaza con total firmeza la irresponsable solicitud del presidente Gustavo Petro de desobedecer a la Registraduría”, fue el mensaje del partido. Además, la colectividad señaló que Petro estaría incitando a alterar los formularios, lo que, señalaron, “socava la confianza en el proceso electoral”.

El Centro Democrático rechaza con total firmeza la irresponsable solicitud del presidente Gustavo Petro de desobedecer a la @Registraduria. Incitar a alterar los formularios E-14 y desconocer las directrices del registrador Hernán Penagos no solo socava la confianza en el proceso… — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 19, 2026

“Puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Colombia no puede aceptar llamados desde la Presidencia que pongan en riesgo la transparencia electoral”, agregaron.

En otro apartado del mensaje, el partido opositor señaló que la actitud del presidente Petro “va en línea con el constante irrespeto y ataque a la institucionalidad”. De esta manera, el partido le solicitó a la Procuraduría pronunciarse sobre el pedido del presidente y tomar las medidas a las que haya lugar.

“Junto a nuestra candidata Paloma Valencia denunciaremos esta grave situación ante las instancias correspondientes. El Centro Democrático confía en el sistema electoral colombiano y sus instituciones”, remataron desde la colectividad.

Este mismo jueves, el presidente Petro insistió en su postura sobre los espacios en blanco en los E-14. Además, volvió a cuestionar los softwares del proceso. “El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas Greg que ya ha sido notificado como defectuoso. Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”, dijo.

Así mismo, Petro dijo que espera que no se le vaya a devolver, vía judicial, el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons. Finalmente, pidió fortalecer la estrategia de testigos electorales.

