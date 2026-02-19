Crece tensión en la izquierda: Barreras recibe apoyo sindical y Pacto pide no votar consulta

Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Los candidatos Roy Barreras e Iván Cepeda, quienes de alguna manera han recibido el guiño del presidente Gustavo Petro para estar en campaña y buscar la reelección del progresismo, se mantienen por caminos separados y cada uno se mueve para sumar aliados. Esta situación ha derivado en una creciente tensión que se refleja en los encontronazos, vía redes sociales, entre figuras de ambos sectores.

En medio de este panorama, la campaña de Roy Barreras celebró la adhesión de un importante bloque sindical que también respalda al presidente Petro: la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. “La USO adhiere a la candidatura de Roy Barreras, considerándolo la figura capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centro-izquierda”, señalaron desde la organización.

El precandidato de la consulta del Frente por la Vida celebró el anuncio con un mensaje en su cuenta de X: “un frente amplio en el que quepamos todas las fuerzas del progresismo”. A esto se sumó otra adhesión, la de Adelina Covo, la suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que votó en la consulta del 26 de octubre por Iván Cepeda, pero que este 8 de marzo lo hará por Barreras.

Gracias querida @adelina_covo!

Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben los que conocen la política de este país: NO podemos dejarle el espacio libre al Uribismo. #EsConRoy es lo cada vez más personas me dicen. pic.twitter.com/e90ZC6rEZo — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 18, 2026

Entre tanto, desde las directivas del Pacto Histórico, que está jugado por Iván Cepeda, reiteraron que no participarán en la consulta y reforzaron la advertencia a sus integrantes. En una circular enviada hace una semana y conocida en las últimas horas, se advierte que “quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias”.

La circular incluso desató otro debate tras la reacción de Barreras, quien pidió no “amenazar” a las bases. “No se equivoquen, la unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años, solo juntos podemos derrotar la consulta uribista del 8 de marzo (...) no se suma a nadie amenazando, sino dando garantías y uniendo al país”, aseguró.

Los choques con otros integrantes del Pacto Histórico no paran. “No te equivoques, exsenador Roy Barreras”, le respondió el senador Wilson Arias, quien criticó la apuesta de darle la candidatura a quien obtenga más votos en las consultas, lo que implica que si Roy Barreras supera el resultado de Iván Cepeda del pasado 26 de octubre, sería el abanderado. Sin embargo, desde el Pacto señalan que no se pueden comparar ambas consultas, pues esta última será en caliente por las elecciones legislativas.

No te equivoques compañero, amigo y cofundador conmigo del Pacto Histórico Senador @wilsonariasc : La izquierda sola no puede . Yo solo tampoco puedo. La UNIDAD del CENTRO y la IZQUIERDA permitió la victoria del Presidente Petro y sólo la UNIDAD logrará la victoria! No abran… https://t.co/EuKrS9osPw — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 19, 2026

“No te equivoques compañero, amigo y cofundador conmigo del Pacto Histórico. La izquierda sola no puede. Yo solo tampoco puedo. La unidad del centro y la izquierda permitió la victoria del presidente Petro y sólo la unidad logrará la victoria! No abran heridas que luego nos sea más difícil cerrar”, le respondió Roy Barreras.

