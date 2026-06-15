Movida Electoral: Cepeda denuncia a De la Espriella por supuesto saqueo al sistema de salud

Candidato a la presidencia durante rueda de prensa Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Luego de los últimos actos públicos de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ese último concedió una rueda de prensa en la que anunció que interpondrá una medida judicial contra el aspirante de Defensores de la Patria. Cepeda acusa la supuesta participación de integrantes de esa campaña, incluido el abogado de 47 años, en el saqueo del sistema de salud.

Así lo dijo desde Barranquilla, horas después de cerrar campaña en el municipio de Soledad, ambos en Atlántico. Cepeda señaló que “los hechos que motivan esta actuación se relacionan con Salud Vida EPS”. El candidato acusó, además, a los supuestos vínculos con cabecillas y estructuras paramilitares por parte de su actual contendor político.

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Bajo ese contexto, aseguró que la firma De La Espriella Lawyers habría sido contratada por la EPS Salud Vida en el año 2018 para su defensa jurídica. Allí señala que “hubo pagos de defensa jurídica con recursos públicos de salud” que comprometió un contrato de COP 18.000 millones distribuidos entre COP 3.000 millones en honorarios y COP 15.000 millones bajo el rubro de “prima de éxito”.

“Estos pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud”, señala Cepeda. De otro lado, el candidato también agregó que “en el momento en el que se suscribió el contrato con el señor De la Espriella y su firma era apenas once meses después de que la Superintendencia de Salud habría ordenado la liquidación de Salud Vida EPS”.

A este caso Cepeda vinculó a Joaquín Gutiérrez, uno de los estrategas de campaña del candidato. “Están los pagos de la EPS Salud Vida y otras EPS de paramilitares al señor Joaquín Gutiérrez (...) el señor controla Amritsar IPS. Él figura en su junta directiva desde hace varios años, concretamente desde del año 2012. Es decir, el señor Gutiérrez es un empresario de la salud y al mismo tiempo el jefe de la campaña electoral del señor De la Espriella”, dijo el candidato.

En esa denuncia agregó que Gutiérrez “es propietario de la clínica Santa Mónica, a través de la constructora Salguero, con la que el señor De la Espriella dice que ha financiado su campaña presidencial (...) El jefe de campaña del señor De la Espriella está metido hasta las narices en los escándalos de la salud”.

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Finalmente, Cepeda dijo que presentaría la denuncia por cinco delitos: administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.

Posterior a estos hechos, el abogado Abelardo de la Espriella amplió sus señalamientos por supuesta compra de votos a favor de Cepeda. Así como ya había señalado a varias figuras de la política nacional, especialmente del Pacto Histórico, esta vez “agregó nuevos nombres a la lista” que habría presentado a los Estados Unidos.

“Nuevos nombres se suman a la lista: Andrea Vargas, representante a la Cámara por el Atlántico. En Córdoba está operando la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, y Luis Llinás (ex-DIAN y ex-UIAF) en otros departamentos; y en Risaralda, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal”, escribió.

Además, celebró la acogida que tuvo su último acto multitudinario que se desarrolló en Buga. “No podía existir un lugar más apropiado para cerrar esta campaña que Buga, la tierra donde la fe se encuentra con la esperanza y la esperanza se convierte en destino. Regresé ante el Señor de los Milagros para agradecerle por estos once meses de lucha, por cada abrazo, cada oración y cada colombiano que creyó que sí era posible cambiar la historia”, dijo.

“Nos quedan menos de seis días para acudir a las urnas y defender lo que creemos: la libertad, la democracia y la institucionalidad. Vota este 21 de junio por el Tigre”, agregó De la Espriella.

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