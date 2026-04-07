Así usan los candidatos presidenciales los viajes al exterior para impulsar sus agendas

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran el bloque de candidatos ya instalados en la primera vuelta. Foto: El Espectador

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A la ecuación electoral de este año se sumó un nuevo factor que impulsa las campañas: los viajes al exterior por parte de los candidatos para fortalecer sus agendas políticas. Desde Iván Cepeda reunido con presidentes latinoamericanos hasta Abelardo De La Espriella en encuentros secretos con senadores norteamericanos, de esta forma se mueven los aspirantes a la presidencia en el exterior.

Iván Cepeda es quien más acumula millas en sus viajes. En los últimos tres meses ha visitado España, México y Brasil, para reunirse con mandatarios de estas naciones o tener encuentros con comunidades de colombianos en el exterior.

La primera visita la realizó al país ibérico durante la segunda semana de enero; allí promovió una agenda con varios encuentros en Madrid con colombianos que habitan en ese país, así como representantes de las fuerzas políticas progresistas españolas. Aunque la reunión clave de este viaje fue con el presidente español, Pedro Sánchez, a quien vio el 8 de enero de este año.

“Hoy me reuní con el presidente Pedro Sánchez. Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina y al diálogo constructivo”, escribió Cepeda desde su cuenta de X.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, PEDRO SÁNCHEZ



Hoy me reuní con el presidente Pedro Sánchez, @sanchezcastejon. Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina, y al diálogo constructivo. pic.twitter.com/6SIVW23Jef — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 8, 2026

Aunque Cepeda regresó a Colombia, miembros de su delegación continuaron construyendo puentes en España. Su jefa de debate, María José Pizarro, se reunió con fuerzas de la izquierda en ese país, como representantes del Psoe, el partido de izquierda que se encuentra en el poder.

Dos meses más tarde, el 12 de marzo, Cepeda volvió a sumar millas en el exterior, esta vez en Brasil. Sin muchos detalles, como sí lo hizo en su gira a España, en esta ocasión solo anunció un encuentro con el mandatario brasileño Luis Lula Da Silva, en el Palacio del Planalto, en Brasilia, la capital de ese país.

El candidato aseguró que durante la conversación que sostuvieron pudo “transmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia” alrededor de la figura del mandatario brasileño.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE BRASIL LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA



En el Palacio del Planalto, en Brasilia, tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por… pic.twitter.com/JvkuLoNWEr — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 12, 2026

Y la última de sus visitas la realizó en Ciudad de México, en donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior. En esta segunda reunión que hemos tenido, pude expresarle, nuevamente, el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”, comentó Cepeda.

SEGUNDA REUNIÓN CON LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO



Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior.



En esta segunda reunión que hemos tenido pude expresarle,… pic.twitter.com/9OI9ORSqWn — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 6, 2026

Esta no es la primera vez que Cepeda se reúne con la mandataria mexicana; ya lo había hecho en noviembre de 2025, tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico. En su visita al país azteca también se reunió con colombianos en ese país, así como con miembros del partido de Gobierno llamado “Morena”.

Sin embargo, no ha sido el único con una fuerte agenda en el exterior sobre los temas que rodean al país. En febrero, a pocos días de la reunión, la cita en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, Abelardo De La Espriella anunció un viaje corto a los Estados Unidos para asistir a “una reunión muy importante y trascendental”.

“No podemos permitir que Cepeda y Petro se roben las elecciones con recursos de la corrupción y presionen a los votantes en las regiones a punta de fusil, de la mano de sus aliados del narcoterrorismo”, agregó el candidato de Salvación Nacional al anunciar su viaje.

Voy a los Estados Unidos a una reunión muy importante y trascendental, porque la verdadera diplomacia no se grita en conferencias de prensa: se construye con discreción y se mide con resultados.



No podemos permitir que Cepeda y Petro se roben las elecciones con recursos de la… pic.twitter.com/CvdGfwNbfl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) January 25, 2026

En respuesta a ese viaje, el candidato ganador del Frente por la Vida, Roy Barreras, también se desplazó al país norteamericano. El objetivo de su visita será “contrarrestar el ambiente venenoso y la inestabilidad que han sembrado en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos los odiadores que piden intervenciones extranjeras indeseables”, según comentó en un video publicado en X.

Este no fue el único viaje exprés de De La Espriella a Estados Unidos. El 16 de marzo tuvo un encuentro con el congresista republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, quien es cercano a Donald Trump y estuvo presente en el encuentro entre el presidente estadounidense y su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno. [...] Las mejores relaciones diplomáticas, estratégicas y comerciales están por venir entre nuestros dos países”, aseveró De La Espriella al compartir una foto con el senador estadounidense.

Qué bendición para Colombia contar en el Senado de los Estados Unidos con un líder de origen colombiano que ha defendido con firmeza los intereses de nuestra nación ante ese gobierno.



Gracias, senador Bernie Moreno, por su compromiso permanente con nuestra patria. 🇨🇴🇺🇸



Las… pic.twitter.com/RXMQi3eASR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 16, 2026

Aun así, el candidato de Salvación Nacional no solo ha usado sus millas en EE.UU., pues a inicios de año visitó España, durante las mismas fechas en que Cepeda estuvo en el país ibérico. La razón principal de esta salida del país fue un encuentro con el opositor principal del Gobierno español, el presidente del partido de derecha Vox, Santiago Abascal.

El candidato presidencial colombiano se adhirió a la Carta de Madrid, un manifiesto creado por Vox en 2020, que busca en sus palabras “defender” la democracia liberal en países de habla hispana y portuguesa, denunciando al “comunismo” y sus promotores como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. La carta ha sido firmada por políticos como el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Ha sido un honor recibir a @ABDELAESPRIELLA, candidato a la presidencia de Colombia en Madrid en la sede de @FDisenso. Con su firma en la Carta de Madrid, se une a aliados como @JMilei, @joseantoniokast, @GiorgiaMeloni, @rlopezaliaga1 y @MariaCorinaYA pic.twitter.com/tzKimE1j1n — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 13, 2026

Además, De La Espriella tuvo una llamada telefónica con la líder venezolana este 7 de abril con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, de quien aseguró fue su inspiración para crear su movimiento “defensores de la patria”.

“Le planteamos a María Corina un sueño y un propósito: la reconstrucción de Colombia y Venezuela en los gobiernos del Tigre y de María Corina”, agregó el candidato.

Le recomendamos: “Es una inspiración”: así fue la llamada entre Paloma Valencia y María Corina Machado

Sin embargo, Machado también tuvo comunicación con la otra candidata de la derecha, Paloma Valencia. El encuentro se dio el primero de abril vía telefónica, en el cual Valencia calificó a Machado como “heroína” y aseguró que es “muy valioso contar con la colaboración de todo su equipo para cuidar la democracia en Colombia. Su coraje y liderazgo son fuente de inspiración para todos”.

Al menos cuatro personas asistieron a este diálogo incluyendo a las dos líderes políticas, así como Humberto Villalobos, uno de los antichavistas que llegó a estar asilado en la embajada de Argentina en Caracas, y Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales del Partido Vente Venezuela, al que pertenece Machado. El puente para este diálogo sería gracias a este último.

Aunque la candidata del Centro Democrático sí ha viajado al exterior durante la campaña, no ha compartido muchos detalles de sus travesías. A pesar de ello, ha solicitado a organismos internacionales vigilar las elecciones, tras advertir posibles presiones de grupos armados sobre los votantes.

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