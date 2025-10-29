Coalición contra el petrismo será el eje de la reunión entre César Gaviria y Álvaro Uribe

Los expresidente César Gaviria y Álvaro Uribe se reunirán en las próximas horas en Medellín. Foto: Archivo Particular

El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal y una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro, llegará este miércoles a Medellín para un encuentro que promete agitar la campaña electoral de 2026. Según él mismo confirmó, se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, para hablar de alianzas de cara al llamado a urnas.

Fuentes cercanas a los expresidentes hablaron de los detalles de esta reunión. La cita se concretó luego de que se confirmara el viaje de Gaviria a Medellín para un homenaje que le harán varios empresarios paisas. Según conoció este diario, los industriales resaltarán su papel en la construcción de la Constitución de 1991.

El evento se llevará a cabo en el hotel Hotel Dann Carlton de la capital antioqueña y contará con la participación de los hijos del expresidente, Simón y María Paz Gaviria. Una vez se lleve a cabo la ceremonia y condecoración en honor al jefe liberal, este se reunirá en el mismo hotel con el expresidente Álvaro Uribe para hablar de las elecciones de 2026 y las opciones de construir una coalición contra la izquierda que respalda al presidente Gustavo Petro.

Voces del Partido Liberal señalaron que el objetivo de la charla entre ambos es tratar de unir fuerzas para derrotar a Petro en las elecciones presidenciales, especialmente tras el resultado de 2,7 millones de votos que logró el Pacto Histórico en la consulta presidencial y legislativa del pasado 26 de octubre. Se espera que ambos exmandatarios definan el camino para elegir un candidato, ya sea por consulta u otro mecanismo, para que se enfrente a la ficha del llamado frente amplio.

Según explicó Gaviria, se trata de reactivar un acuerdo que ya estaba escrito junto al uribismo y en el que esperan invitar a otros partidos. El expresidente liberal es quien más ha empujado que todos los partidos en oposición y en independencia se unan a esta gran coalición presidencial, pues de hecho ha sido anfitrión de varias reuniones de jefes de partidos y precandidatos con miras a lograr dicho objetivo.

Las directivas de Cambio Radical y el Partido Conservador han hecho presencia en varios de esos encuentros y estarían interesados en sumarse al nuevo bloque. Aunque las conversaciones se vienen dando desde hace varios meses, en las últimas semanas se enfriaron, pero ahora los expresidentes esperan que tomen un nuevo aire con el campanazo que recibieron todos los sectores de oposición tras el termómetro electoral de las consultas del pasado domingo.

