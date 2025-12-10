Claudia López y Mauricio Lizcano registraron firmas para buscar el aval de sus candidaturas

Presentaciones oficiales de la inscripción de firmas para las candidaturas de Mauricio Lizcano y Claudia López, en la Registraduría Nacional. Foto: Canva

Este miércoles 10 de diciembre, la precandidata Claudia López y el precandidato Mauricio Lizcano registraron las firmas para buscar el aval de sus candidaturas de cara a las elecciones de 2026.

Con el plazo máximo asomándose el próximo miércoles 17 de diciembre, varios precandidatos ya han comenzado a registrar las firmas para la validación de la Registraduría Nacional.

La primera del día fue López, quién en horas de la mañana ya se encontraba dentro de la Registraduría. En total la precandidata recolectó 1.2 millones de firmas que serán revisadas por la Registraduría, de esas, al menos 630.000 deberán ser validadas para que López —al igual que el resto de precandidatos— pueda inscribir su candidatura.

“Hemos hallado la fuerza, la fe y la berraquera que nos impulsa a construir un mejor país. [...] Con esa misma fuerza los colombianos hemos transformado el abandono del Estado y del empresariado en barrios populares pujantes que se hacen ladrillo a ladrillo”, afirmó la ex alcaldesa.

Además, López recalcó que desde su campaña prima la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. “Somos las mujeres las que nos levantamos primero y la que nos acostamos de últimas. Somos las que cuidamos a los niños, a los enfermos, a los mayores. [...] Una Colombia que sacrifica a sus mujeres, al 52 % de la población. No es una Colombia que cuida”, sostuvo la precandidata.

🇨🇴 Hoy, al inscribir esta candidatura, no estamos cumpliendo un requisito: estamos abriendo la puerta de la casa para recuperar el país.

Yo pongo mi historia, mi experiencia, mi trabajo sin descanso y mi determinación imparable para enfrentarme al que toque y sacar esta Colombia… pic.twitter.com/FAv6U4ePDr — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 10, 2025

Por su parte, el precandidato Mauricio Lizcano llegó a la Registraduría acompañado de una caravana de moteros y anunció durante la presentación, que su campaña logró registrar 1.8 millones de firmas.

“Propusimos darles un golpe a los extremos, y eso estamos haciendo con estas firmas. Con este respaldo y con esta idea de gobernar a Colombia con decencia, eficiencia y transparencia”, manifestó el candidato presidencial.

Además, Lizcano explicó que está abierto a participar en una consulta electoral. Sin embargo, ratificó que de no ser una consulta de centro, se abstendrá de participar, pues no quiere hacer parte de ningún extremo político.

“Lo que yo quiero es servirle a los colombianos, sin embargo vemos demasiadas peleas políticas, vemos demasiados egos, demasiados intereses que no se han podido sobrepasar para realmente ir a una consulta”, además con respecto a la estabilidad de las consultas el precandidato afirmó que “hoy las consultas se están desbaratando, se está desbaratando la consulta de la derecha, en candidato del centro no se metió a la consulta, la izquierda tampoco ha podido definir”, concluyó Lizcano.

El próximo 11 de diciembre se espera que otros tres precandidatos hagan la inscripción oficial en la Registraduría. En la agenda se encuentra Vicky Dávila, Daniel Palacios y Aníbal Gaviria.

