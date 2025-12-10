Centro Democrático definirá en los próximos días a su candidata: esto es lo que se sabe

Entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín se definirá la candidata del Centro Democrático. Foto: El Espectador

Una decisión clave se tomará en los próximos días en el Centro Democrático. Este fin de semana el partido conocerá los resultados de las encuestas que se realizaron para decidir entre sus tres precandidatas y, de la mano, con eso, la persona seleccionada para llevar las banderas de la colectividad en 2026.

Entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín se seleccionará a la candidata del partido. Previamente, tanto el senador Andrés Guerra como Miguel Uribe Londoño (padre del fallecido congresista y precandidato Miguel Uribe Turbay) hacían parte de la contienda, pero mientras que el primero se retiró y es ahora la cabeza de lista a la Cámara en Antioquia, el segundo fue expulsado tras diálogos con el abogado Abelardo de la Espriella, quien va por firmas.

La elegida se conocerá pronto. Desde el pasado noviembre, la colectividad de oposición anunció que haría dos encuestas. Una, desarrollada por la firma CADEM de Chile y el estudio se haría a partir de 2.100 entrevistas distribuidas regionalmente y autoadministradas vía web, con un cuestionario previamente definido entre las partes involucradas.

Sumado a la otra encuesta que comenzó a aplicarse, también se anunció que contarían con “una firma auditora internacional independiente que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas”. Los resultados, según dio a conocer el mismo partido, se esperaban para mediados de diciembre.

"Lo primero son ellas porque han sido un baluarte en el Congreso y la democracia colombiana. Firmes y sin dobleces", señala el expresidente Uribe en la @lafm sobre @MariaFdaCabal @PalomaValenciaL y @PaolaHolguin. pic.twitter.com/4F0hLWOmYt — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 10, 2025

“Este fin de semana debemos conocer el resultado del proceso, saber quién es nuestra candidata de esas tres excelentes mujeres. Esas mujeres se merecen todo el respeto y por eso yo digo: lo primero son ellas, porque han sido un baluarte en el Congreso y la democracia colombiana. Firmes y sin dobleces“, aseveró Uribe en una entrevista con La FM.

En ese mismo diálogo, el expresidente manifestó su preocupación por la consulta del 8 de marzo sobre la que se han entablado conversaciones, sin llegar todavía a un anuncio oficial. Sobre eso, indicó que seguirán “insistiendo en una gran coalición”, pero le preocupa que una “serie de grupitos fragmentados” terminen por disolver la posibilidad de realizar este mecanismo.

“Habrá que buscar un camino para impulsar nuestras candidatas y al mismo tiempo seguir abogando por una gran unidad”, agregó al medio radial.

Tanto Centro Democrático como Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador hacen parte de las agrupaciones que presentaron su intención de hacer parte de una consulta. Sin embargo, las diferencias internas entre candidatos han sembrado dudas sobre quiénes estarán presentes. Por lo pronto, tanto De la Espriella como Sergio Fajardo han declinado su invitación.

