Colombia Humana retira recurso por sanción del CNE a campaña Petro: pagará millonaria multa

El día de hoy, el apoderado del movimiento político Colombia Humana, Ulises Durán, ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral un memorial donde desisten del recurso de reposición interpuesto contra el tribunal electoral tras la decisión jurídica que los obliga a pagar COP 1.200 millones.

Este dinero es el resultado de una multa interpuesta por el tribunal electoral debido a la violación de topes e irregularidades en la financiación de su candidato, el actual presidente Gustavo Petro, durante las elecciones de 2022.

El documento fue enviado a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz; en él se puede leer que el apoderado del partido del presidente, desiste de este recurso de reposición que fue interpuesto contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, expedida por el CNE.

Esta decisión implica que el partido acepta el fallo sancionatorio y pagará la multa por COP 1.200 millones, que fue interpuesta por el CNE tras una votación de seis votos contra tres, donde este tribunal asegura que en las dos vueltas presidenciales se excedieron los límites por cerca de COP 3000 mil millones; además, no se reportaron aportes de los testigos electorales, ni las donaciones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

