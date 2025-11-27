“Es un ataque político”: las reacciones a la decisión del CNE sobre la campaña Petro

El Pacto Histórico también está a la espera de la decisión sobre su personería jurídica. Foto: El Espectador - José Vargas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó este jueves la campaña Petro de 2022 con una votación de seis a tres y ya generó una ola de reacciones de todas las orillas políticas por el golpe que significa al tablero electoral de cara a 2026. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro, quien ha señalado en el pasado que se trata de una movida política, no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué implica la decisión? Ricardo Roa, quien fue gerente, junto con la tesorera Lucy Aidee Mogollón Alfonso y la auditora María Lucy Soto Caro, tendrán que pagar, en conjunto, más de COP 6.000 millones por su participación en la campaña. Y no solo ellos tendrán que hacer devolución de dinero: la Colombia Humana, el partido que fundó el presidente Gustavo Petro, y la Unión Patriótica, tendrán que pagar, individualmente, una sanción superior a los COP 583 millones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el CNE “siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente y al Pacto Histórico”. De acuerdo con él, “el fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña”.

“Ellos son elegidos por el Congreso, de listas de partidos políticos, y si esos partidos quedan en la oposición sus magistrados también”, indicó.

El CNE siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente @petrogustavo y al Pacto Histórico. El fallo sobre la financiación es un ataque político en época de campaña. Ellos son elegidos por el Congreso, de listas de partidos políticos, y si esos partidos quedan en la oposición… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 27, 2025

Los partidos involucrados también se pronunciaron. El primero en hacerlo fue la Unión Patriótica, que emitió un comunicado en el que rechazó la decisión y afirmó que “vulnera la legalidad, la seguridad jurídica y las garantías democráticas en Colombia”.

Como secretario general de la @UP_Colombia, rechazo de manera contundente la decisión de la Sala Plena del @CNE_COLOMBIA de imponer sanciones contra la campaña del presidente @petrogustavo y el @PactoCol.



Esto no solo vulnera nuestros derechos, sino que debilita gravemente la… pic.twitter.com/n6WeYuzbb5 — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) November 27, 2025

“Esta decisión, además de contradecir precedentes administrativos, se convierte en una herramienta de carácter político cuyo efecto es sembrar incertidumbre jurídica sobre el proceso electoral que condujo a la elección del actual presidente de la República, comprometiendo la estabilidad institucional y el actual proceso de fusión del Movimiento Político Pacto Histórico”, indicó.

La presidenta de la Colombia Humana, la senadora Gloria Flórez, afirmó que “buscan destruir el proyecto del cambio”. Calificó al CNE de actuar con “motivaciones netamente políticas y no jurídicas”. Convocó, además, al pueblo colombiano a defender al “Gobierno del cambio”.

Buscan destruir el proyecto del cambio.



El CNE, actuando por motivaciones netamente políticas y no jurídicas, busca atacar al Presidente @petrogustavo y afectar al Pacto Histórico en plena época electoral.



Como Presidenta de @ColombiaHumana_ convocamos al pueblo colombiano a… pic.twitter.com/icLD1hi2t9 — Gloria Flórez Senadora (@GloriaFlorezSI) November 27, 2025

El exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, criticó que las investigaciones a las campañas de Juan Manuel Santos e Iván Duque hayan sido archivadas, mientras que sí se siguió indagando la de Petro. Incluso, recordó que ese mismo tribunal tiene en vilo la personería jurídica del Pacto Histórico.

Desde el Congreso, las senadoras Esmeralda Hernández e Isabel Zuleta fueron en la misma línea e insistieron en la tesis de una “persecución política en plena campaña electoral”.

Desde la oposición, la senadora y precandidata Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo que el órgano electoral reconoció “lo que todo el país sabe”. Además, pidió que salieran los informes completos de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero sobre el mandatario y las cuentas de Ricardo Roa, para saber “de dónde salió la plata”.

Del mismo lado estuvo Miguel Uribe Londoño, quien aseveró que el jefe de Estado “llegó al poder financiando su campaña de forma ilegal y excediendo topes electorales”. La senadora y también precandidata Paola Holguín celebró la noticia y recordó que, de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución, “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.

El exsenador Jorge Robledo aseguró que no le sorprendía la decisión del CNE. La exdirectora de Semana, Vicky Dávila, señaló como “corrupción” la violación de topes de campaña e indicó que así ha gobernado el mandatario en su administración.

Por el momento, se está a la espera de la reacción del mandatario, que ha negado en el pasado haber roto las reglas en cuestión de financiación de campaña. Eso sí, en el mismo órgano está en vilo la decisión sobre la personería jurídica del Pacto Histórico.

