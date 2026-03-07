Publicidad

La guía definitiva para que ejerza su derecho a votar: esto es lo que debe saber

La elecciones de este 8 de marzo serán la primera parada del calendario electoral en las urnas para elegir la conformación de un nuevo Congreso que marcará parte del rumbo de Colombia. También podrá elegir entre 16 aspirantes para ver quién sigue en la carrera presidencial por la Casa de Nariño. Esto es todo lo que debe saber.

Redacción Política
07 de marzo de 2026 - 01:18 p. m.
Se preparan las urnas para las elecciones de este 8 de marzo.
Foto: El Espectador
La primera jornada de elecciones ya está lista y todos los esfuerzos del Estado han sido enfocados para el desarrollo de los comicios de este 8 de marzo. La elección del nuevo Congreso y las consultas interpartidistas que marcarán parte de la carrera presidencial entrarán en juego este domingo.

En medio de esta primera parada en el calendario electoral, existen fuertes tensiones entre diversos sectores políticos por los procesos que se surtirán este domingo. La narrativa de fraude ha sido desestimada desde la Registraduría en donde se insiste en el blindaje operativo de estas elecciones para garantizar la debida participación de la ciudadanía.

Horario para votar, dónde hacerlo, cómo hacerlo, los procedimientos y requerimientos antes de ir a las urnas, canales de atención para la denuncia de un posible fraude y hasta los beneficios por ejercer su derecho al voto, en El Espectador le explicamos todo lo que tiene que saber antes de esta jornada electoral.

Redacción Política

Guillermo(n5sqs)Hace 34 minutos
A votar este 8 de marzo, por las consultas incluido.
