La guía definitiva para que ejerza su derecho a votar: esto es lo que debe saber

La primera jornada de elecciones ya está lista y todos los esfuerzos del Estado han sido enfocados para el desarrollo de los comicios de este 8 de marzo. La elección del nuevo Congreso y las consultas interpartidistas que marcarán parte de la carrera presidencial entrarán en juego este domingo.

En medio de esta primera parada en el calendario electoral, existen fuertes tensiones entre diversos sectores políticos por los procesos que se surtirán este domingo. La narrativa de fraude ha sido desestimada desde la Registraduría en donde se insiste en el blindaje operativo de estas elecciones para garantizar la debida participación de la ciudadanía.

Horario para votar, dónde hacerlo, cómo hacerlo, los procedimientos y requerimientos antes de ir a las urnas, canales de atención para la denuncia de un posible fraude y hasta los beneficios por ejercer su derecho al voto, en El Espectador le explicamos todo lo que tiene que saber antes de esta jornada electoral.

