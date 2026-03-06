Choques entre Daniel Quintero y Roy Barreras a dos días de medirse en urnas: esto se dijeron

Precandidatos Daniel Quintero y Roy Barreras. Foto: Archivo Particular

Este viernes 6 de marzo, faltando un poco más de 48 horas para la medida en urnas de candidatos al Congreso y a las consultas interpartidistas, surgieron tensiones dentro de la izquierda. Esta vez, el conflicto lo tienen los precandidatos Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos miembros de la consulta del Frente por la Vida.

Tras una publicación hecha por Roy Barreras en sus redes sociales donde insinuó que el “metía las manos” en diferentes lugares desagradables con el objetivo de hacer que el cambio continuara. Afirmando además que el había “movido los engranajes para que el progresismo tuviera su primera oportunidad por el poder”. El exalcalde de Medellín criticó el video: “Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”.

A lo que Barreras respondió: “Es el quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno 37 de sus funcionarios están imputados [...] Yo tengo mis manos limpias [...] y voy a sanar las heridas de Colombia este domingo, incluidas las heridas del odio que siembran corruptos y cínicos como Quintero”.

Me recomendaron no contestar las infamias de este personaje Quintero. Pero los lectores de medios independientes como @estoescambio merecen la verdad . Es el quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno 37… https://t.co/9yhULDj6ex — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 5, 2026

Esta tensión escaló a dos días de las elecciones y después de los resultados de las últimas encuestas. Según la Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, Daniel Quintero es el puntero en el Frente por la Vida con una estimación del 68,1 % dejando a Roy Barreras, candidato que organizó la coalición, con un 23,3 % de la intención de voto. El resto de candidatos se ubica por debajo del 5 %. Edison Lucio Torres abarca un 4,2 % de la medición, Martha Bernal llega al 2,7 % y Héctor Elías Pineda tiene el 2 %.

Los choques abren interrogantes sobre el acuerdo de apoyar al candidato ganador de la consulta, pues ambos parecen distanciarse a poco tiempo de conocerse quién será el ganador.

