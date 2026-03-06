Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Choques entre Daniel Quintero y Roy Barreras a dos días de medirse en urnas: esto se dijeron

A un poco más de 48 horas de medirse en urnas dentro de la consulta del Frente Amplio, los candidatos se lanzaron pullas por redes sociales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
06 de marzo de 2026 - 08:10 p. m.
Precandidatos Daniel Quintero y Roy Barreras.
Precandidatos Daniel Quintero y Roy Barreras.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este viernes 6 de marzo, faltando un poco más de 48 horas para la medida en urnas de candidatos al Congreso y a las consultas interpartidistas, surgieron tensiones dentro de la izquierda. Esta vez, el conflicto lo tienen los precandidatos Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos miembros de la consulta del Frente por la Vida.

Tras una publicación hecha por Roy Barreras en sus redes sociales donde insinuó que el “metía las manos” en diferentes lugares desagradables con el objetivo de hacer que el cambio continuara. Afirmando además que el había “movido los engranajes para que el progresismo tuviera su primera oportunidad por el poder”. El exalcalde de Medellín criticó el video: “Roy, con el mayor respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. A diferencia suya, yo no me ensuciaré las manos ni en esta ni en ninguna campaña. Enfrentaré a sus maquinarias con el poder de la ciudadanía que tampoco lo hará”.

Vínculos relacionados

¿Se puede votar con la cédula digital, contraseña o denuncia de pérdida del documento?
Grupos armados, compra de votos y electricidad: anuncian nuevas alertas electorales
Continúan movimientos en el servicio diplomático de Petro: hay nueva embajadora en Turquía

A lo que Barreras respondió: “Es el quien tiene las manos sucias. Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno 37 de sus funcionarios están imputados [...] Yo tengo mis manos limpias [...] y voy a sanar las heridas de Colombia este domingo, incluidas las heridas del odio que siembran corruptos y cínicos como Quintero”.

Esta tensión escaló a dos días de las elecciones y después de los resultados de las últimas encuestas. Según la Invamer, financiada por Noticias Caracol y Blu Radio, Daniel Quintero es el puntero en el Frente por la Vida con una estimación del 68,1 % dejando a Roy Barreras, candidato que organizó la coalición, con un 23,3 % de la intención de voto. El resto de candidatos se ubica por debajo del 5 %. Edison Lucio Torres abarca un 4,2 % de la medición, Martha Bernal llega al 2,7 % y Héctor Elías Pineda tiene el 2 %.

Lea: Registraduría prende alarmas por páginas web falsas para las elecciones: esto debe saber

Los choques abren interrogantes sobre el acuerdo de apoyar al candidato ganador de la consulta, pues ambos parecen distanciarse a poco tiempo de conocerse quién será el ganador.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Daniel Quintero

Roy BArreras

Frente por la vida

Elecciones 2026

elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.