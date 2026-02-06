Se revivió el debate sobre la necesidad de reformar o acabar al Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral se encuentra revisando varios expedientes que tocan las elecciones de Congreso y Presidencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las polémicas que se han desatado por las decisiones que durante la última semana ha tomado el Consejo Nacional Electoral (CNE), entra las que se cuenta la que dejó a Iván Cepeda por fuera de la consulta de la izquierda, se reabrió el debate en torno a la idoneidad de ese organismo y si debería o no seguir jurídicamente existiendo.

Desde distintos espectros político se volvió sobre la necesidad de impulsar una reforma política que permita dar claridades electorales y que, de paso, le den vida a otra instancia que tenga origen partidista y garantice imparcialidad en sus decisiones.

Más información: Así va el tarjetón de primera vuelta: De la Espriella, Cepeda, Fajardo y nueve rostros más

De hecho, Cepeda –uno de los afectados por las decisiones del CNE– aseguró si llega a la Presidencia lo eliminará por completo. Incluso, dijo que demandará a Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez, dos de los integrantes de ese organismo que fallaron a favor de sacarlo de la consulta y quienes podrían tener impedimentos; el primero ha sido mencionado en expedientes penales que surgieron tras denuncias del también senador y el segundo tenía vinculaciones con la oficina de Abelardo de la Espriella, otro contendor político.

En un sentido similar se pronunció el candidato Mauricio Lizcano, quien aseguró que “le advertí a todos los precandidatos y al Presidente (Gustavo Petro) que no había garantías de ningún tipo para ir a una consulta en marzo”. De esa forma hizo eco de las propuestas encaminadas a eliminar al CNE.

Es de su interés: Se calienta debate por posible participación indebida en política del gobierno Petro

En esta misma vía se pronunció el candidato Roy Barreras, quien precisó que, si gana la Casa de Nariño, impulsará una reforma política que le ponga fin al CNE y de paso que dé las bases para una mayor claridad electoral.

En medio de todas estas discusiones también ha estado el presidente Petro, duro crítico del CNE por sus integrantes y las decisiones que tomó al confirmar que hubo sobrecostos en la campaña que lo llevó al poder en 2022. Dijo en las últimas 48 que ese organismo está “haciendo política” e intentando, desde su óptica, frenar el proceso de reelección inmediata de la izquierda.

Consulte aquí: Consultas de marzo se desdibujarían sin la presencia de Cepeda, Fajardo y De la Espriella

A esto se le debe sumar que El Espectador, en su editorial de este viernes, ratificó la necesidad de que se le dé un vuelco a cómo se conformó el CNE y se busque su eliminación.

“Encontramos, a nuestro parecer, que dos realidades pueden ser verdad: por un lado, es cierto que hay normas que explican de manera suficiente las medidas tomadas contra el senador Iván Cepeda respecto de su participación en una (otra) consulta interpartidista y contra varias de las listas al Congreso que presentó el Pacto Histórico; por otro lado, es innegable que el CNE es una entidad que ha perdido toda legitimidad, que está secuestrada por intereses políticos y que les hace mucho daño a las instituciones del país el hecho de que una reforma al mismo sea básicamente imposible de adelantar por los intereses de los líderes políticos en el Congreso”, se precisó en el editorial de este diario.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.