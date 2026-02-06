Así va el tarjetón de primera vuelta: De la Espriella, Cepeda, Fajardo y nueve rostros más

Los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, junto a otros nueve nombres, comienzan a hilvanar el tarjetón presidencial para la primera vuelta. Foto: Archivo Particular

El tarjetón para la primera vuelta presidencial, programada para el próximo 31 de mayo, ya tiene varios rostros fijos de acuerdo con los movimientos más recientes que se han dado en todos los espectros políticos.

Los nombres más recientes en confirmarse para esa cita a urnas son los de Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo, exministros del presidente Gustavo Petro que —con matices— buscan que se dé la reelección inmediata del programa del Gobierno actual.

Ellos llegan a la puja directa luego de decirle no a la consulta de izquierda, la cual terminó protagonizada por Roy Barreras y Daniel Quintero luego de que el Consejo Nacional Electoral determinara que Iván Cepeda sí tiene inhabilidad jurídica por haber estado en un proceso similar el pasado 26 de octubre avalado por el petrismo purasangre.

Eso hizo que, precisamente, Cepeda también decidiera ir directo a la primera vuelta del 31 de mayo. En ese tarjetón también estará desde el oficialismo Clara López, quien también decidió apartarse de la consulta.

Estos rostros entran en la contienda en la que ya estaban confirmados Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. También se confirmó que Maurice Armitage y Mauricio Lizcano, al igual que Sondra Macollins y Daniel Palacios, estarán en esa primera medición a urnas para buscar al sucesor de Petro. En este grupo también estaría Carlos Felipe Córdoba y Santiago Botero.

El tarjetón de la primera vuelta, en todo caso, pude modificarse porque los plazos de inscripción comenzaron el pasado 31 de enero y se extienden hasta el 13 de marzo próximo. Además, se deben definir los resultados de las consultas interpartidistas, de donde saldrán nuevos rostros para la primera vuelta.

En efecto, para el 8 de marzo –mismo día en que se elige Congreso– están previstas las votaciones de la consulta de centro entre Claudia López y Leonado Huerta, y la de centro-derecha, que incluye a Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.

Además, este viernes debe definirse si una inclinada hacia la izquierda, en la que hasta ahora van fijos Roy Barreras y Daniel Quintero, incluiría nombres como los de Camilo Romero, Martha Viviana Bernal Amaya y Héctor Elías Pineda Salazar, pues en la noche de este jueves se hizo una preinscripción ante la Registraduría; el plazo para las oficializar las consultas, en todo caso, se define este 6 de febrero.

