Consejo Nacional Electoral exige a candidatos transparencia en financiación de campañas

Audiencia en la sala plena del CNE Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el fin de garantizar la transparencia en la financiación de las 14 campañas presidenciales que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les hizo un llamado a los equipos de los aspirantes, así como a los partidos y organizaciones políticas, para que reporten ingresos y gastos a tiempo.

Este llamado lo realizó a través de la circular externa 002 de 2026, en la cual reiteró que los procesos de contabilidad, soportes financieros y sistemas de auditoría de campaña deben potenciarse. La comunicación se produce a más de dos meses de las urnas, pero en medio de diversas alertas por los problemas de estos registros en las campañas a Congreso.

Le sugerimos: “Con el presidente Donald Trump ya hay buenas relaciones”: canciller de Colombia

“Las campañas presidenciales deberán llevar de manera obligatoria los libros de contabilidad, incluyendo libro mayor y de balances, libro diario columnario y al menos un libro auxiliar, los cuales deberán ser registrados ante el CNE dentro de los cinco días hábiles siguientes a la inscripción de la candidatura”, precisó el organismo.

Asimismo, recordaron que “toda la documentación contable deberá mantenerse organizada y disponible para efectos de inspección, vigilancia y control por parte del CNE, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas sobre financiación de campañas”.

Esto es clave luego de que se confirmara que la campaña del ahora presidente Gustavo Petro violó los topes de financiación durante su carrera en 2022. Esta decisión fue tomada por la sala plena del CNE con una votación de seis a tres este jueves desde Cartagena tras la entrada de dos conjueces.

En contexto, solo para las consultas, ya hubo una serie elevada de gastos en las tres contiendas que se pusieron a consideración. Por ejemplo, Paloma Valencia, vencedora de La Gran Consulta por Colombia, gastó COP 2.000 millones. Claudia López que ganó en la Consulta de las Soluciones tuvo un gasto de COP 2.448 millones, mientras que Roy Barreras, vencedor en el Frente por la Vida, tuvo COP 1.528 millones para su campaña. A la fecha todos habrían realizado su respectivo reporte.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.