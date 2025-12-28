Respaldos, reposición de votos y unidad: lo que se está analizando para ir a las consultas

La izquierda conformó el Pacto Amplio con Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras; mientras que Paloma Valencia se sumó a la Gran Consulta por Colombia. Juan Carlos Pinzón también ingresaría. Foto: El Espectador

El abanico de precandidatos presidenciales se depuró en las últimas semanas y llegó a 34. Aunque el próximo 21 de enero se conocerá a ciencia cierta quiénes de los que presentaron firmas lograron superar el umbral, lo que también le cerrará las puertas a otros nombres, lo cierto es que el 8 de marzo es en donde tienen puesta la mirada partidos y movimientos para tomar decisiones clave.

Además de ser la fecha de las elecciones legislativas, también es el llamado a urnas para que se escojan candidatos presidenciales. En total, son 25 las que ya dieron el visto bueno para participar e incluyen el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo y En Marcha.

Desde la izquierda, candidatos como el senador Iván Cepeda, el exembajador Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero anunciaron su intención de medirse en el “Pacto Amplio”. En la derecha y la centroderecha, La Gran Consulta será integrada por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), el exsenador Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), la exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila, el exsenador David Luna, el exministro Mauricio Cárdenas, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador Aníbal Gaviria, y el exministro Daniel Palacios, y no se descarta que ingrese el también exministro Juan Carlos Pinzón.

Las reuniones que han ocurrido internamente entre esos candidatos han puesto de relieve la necesidad de llegar unidos a la primera vuelta. En el primer caso, para mantener el proyecto político “del cambio” en la Casa de Nariño, mientras que del otro lado quieren poner a alguien con una visión completamente opuesta.

Las encuestas han sido claves. Hasta el momento, quienes las lideran suelen ser Abelardo de la Espriella —quien no participará en esas mediciones— y Cepeda, ambos representando proyectos opuestos. Y la mira está en que decidir un candidato único en los sectores que irán a consultas pueda sumar más apoyos que marquen un diferencial en la primera y la segunda vuelta.

En todo caso, no han sido menores las menciones que se han hecho a la reposición de votos de ese llamado a urnas. El Consejo Nacional Electoral ya definió que se fijará a partir de la suma de COP 8.287 por cada voto válido depositado en las urnas y solo podrá ser accesible a quienes superen un umbral también especificado en la ley.

Se trata de un cálculo importante, especialmente para los meses siguientes, en los que se terminan de tomar decisiones para la primera vuelta presidencial y en los que cada recurso es clave.

Estos son los partidos que sí van a una consulta:

Pacto Histórico

Partido Centro Democrático

Partido de la “U”

Partido Nuevo Liberalismo

Partido En Marcha

Partido Oxígeno

Partido Político La Fuerza de la Paz

Partido Ecologista Colombiano

Partido Esperanza Democrática – ED

Partido del Trabajo de Colombia – PTC

Partido Alianza Democrática Amplia – ADA

Movimiento Alternativo Indígena y Social –

MAIS

Movimiento Autoridades Indígenas de

Colombia – AICO

Colombia Diferente – La Fuerza de las

Regiones

Unidos – La Fuerza de las Regiones

Avanza Colombia

Juego Limpio

Rescatemos a Colombia

Con Toda por Colombia

Firme con Lizcano Colombianísmo

Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba

Con Claudia Imparables

Movimientos Valiente

Colombia Una Nueva Historia

Firme Luna presidente – Sí Hay un Camino

