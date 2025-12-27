CNE ya estableció reglas para las campañas de las consultas del 8 de marzo: esto dice

Votación, preconteo y escrutinio de los votos de las elecciones presidenciales 2022 segunda vuelta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A menos de tres meses de las elecciones legislativas, en las que también ocurrirán las consultas de cara a la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya definió cuáles serán los topes de financiación para quienes aspiren llegar a la Casa de Nariño.

A través de las resoluciones 11745 y 12111, el órgano electoral puso las reglas no solo sobre los topes, también de los anticipos de la financiación estatal que se entregará para los comicios al Congreso y las consultas. Precisamente en la primera se indica que el 29 de diciembre es la fecha límite para que los grupos significativos de ciudadanos (los movimientos inscritos por firmas) que tengan la intención de participar con sus precandidatos en las consultas presidenciales presenten la solicitud del anticipo en la ventilla del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del CNE.

Eso sí, supedita el giro de esos recursos al cumplimiento de la resolución 10297 de 2025, en la que, además, se identifican los requisitos para la “formalización de inscripción de los candidatos para las consultas presidenciales”.

La segunda norma indica que el límite de los gastos para ese llamado a urnas para escoger aspirantes a la Presidencia es un valor equivalente al 50 % del límite de los gastos fijados para la primera y segunda vuelta presidencial, establecidos en la resolución 00204 del 22 de enero de 2025. En el artículo dos se explica que estas campañas “podrán financiarse por aportes privados”, aunque estará sujetos a los límites y controles establecidos.

“Los recursos de las campañas de las consultas que las agrupaciones políticas realicen para seleccionar sus candidatos a la Presidencia de la República se recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto para la recepción de los aportes y donaciones, como para los gastos de la misma”, se lee en la normativa.

Incluso, pone las reglas para la propaganda electoral en estos próximos meses. Además de reglamentar las cuñas radiales, en prensa escrita y en televisión, así como en vallas, señala que esta solo podrá “efectuarse por los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos con precandidatos inscritos, sus gerentes de campaña, así como los mismos precandidatos”. Y es explícito en que en “ningún caso podrá ser contratada por personas distintas a las enunciadas, salvo que cuenten con autorización expresa y escrita”.

Además, se establece que el monto de la reposición de votos se fijará a partir de la suma de COP 8.287 por cada voto válido depositado en las urnas.

De todos los sectores se están alistando para ir a las consultas. En la derecha y centroderecha está La Gran Consulta, en la que participarán la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), el exsenador Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas, quienes se inscribieron por firmas. Allí se espera que aterrice el exministro Juan Carlos Pinzón.

En la izquierda ya se anunció el “Pacto Amplio”, en el que ya certificaron su participación el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), el exembajador (La Fuerza) y el exgobernador Camilo Romero.

