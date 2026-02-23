Crecen los roces entre presidente Petro e instituciones por código fuente de elecciones

De izquierda a derecha: el procurador Gregorio Eljach, el presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos. Foto: El Espectador

Durante los últimos días, el presidente Gustavo Petro inició una serie de señalamientos hacia el software que utilizará la Registraduría en las elecciones del próximo 8 de marzo. Desde el pasado jueves 19 de febrero, en su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente intenta poner en duda esta herramienta y la forma en que las instituciones llevan los comicios de este año.

En las últimas 36 horas, el jefe de Estado ha publicado por lo menos seis tweets donde intenta deslegitimar el código fuente del software que utilizará la entidad que dirige Hernán Penagos en medio de las elecciones. La escalada de declaraciones por parte del mandatario contra las instituciones que velan por la armonía electoral llevó a que el registrador Penagos anunciara en la mañana de este martes que enseñará el código fuente del software electoral, además de anunciar que los softwares serán auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).

“Este miércoles 25 de febrero se llevará a cabo la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos”, recordó el registrador. Y agregó: “Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de ese código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como le estimen pertinente”.

Ante esta medida por parte de Penagos, el jefe de Estado volvió a elevar su llamado en redes sociales donde señaló que “el código fuente no se expone, trampa, se entrega completamente a auditores independientes de candidatos, partidos políticos y veedores ciudadanos”.

A estos roces se suma a los que tuvo con el Procurador General Gregorio Eljach, quien respondió ante las repetitivas declaraciones del jefe de Estado hacia el proceso electoral. Aseguró en la mañana de este martes que “no hay evidencia alguna que permita concluir que hay alguna irregularidad en lo que viene haciendo el registrador”. Agregó que el miércoles estará en la presentación del código fuente que realizará Penagos y calificó la propuesta del presidente de que militantes de partidos actúen como testigos electorales como controversial.

El presidente no tardó en responderle en su cuenta de X, donde cuestionó el pronunciamiento del Procurador. “Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluido, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga una auditoría de expertos”, aseveró Petro.

Un acto que Eljach desde Cartagena catalogó como acto que va contra la honra de los funcionarios. “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, ni porque fue el que me postuló para la terna. Aquí tiene que respetar”, señaló en el evento.

A esto se suman las declaraciones de Petro hacia la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, tras la advertencia que hizo sobre las consecuencias de los señalamientos del jefe de Estado hacia los directores de instituciones electorales. “Las narrativas de fraude electoral fracturan las democracias”, aseguró Barrios.

El presidente volvió a traer el código fuente a la discusión: “La MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo. Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas and Greg que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio y la respuesta es silencio”, aseguró en sus redes sociales.

