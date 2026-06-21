¿Cuándo se posesiona el nuevo presidente de Colombia en 2026?

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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En menos de 24 horas conoceremos los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dará como ganador a uno de los dos candidatos que se pelean la estadía en la Casa de Nariño durante los próximo cuatro años. Tras conocerse los resultados, comienza la cuenta regresiva para la salida del primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, quien tras su gobierno dejará el cargo en manos de la ultraderecha de Abelardo de la Espriella o de la continuación de su proyecto político con Iván Cepeda.

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Con la salida de Petro también se da paso al nuevo jefe de Estado y su fórmula vicepresidencial, que asumirá su cargo desde el próximo 7 de agosto y hasta el mismo día del año 2030. Esta fecha ha sido establecida por mandato constitucional, y generalmente viene acompañada de una ceremonia de posesión que se da en la Plaza de Bolívar, ante el Congreso que acompañará el mandato. este evento es financiado por el Gobierno inmediatamente anterior, en el caso de Petro, alcanzó los COP 2.400 millones.

¿Cómo fue la posesión de Gustavo Petro?

La posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia ocurrió el 7 de agosto de 2022 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, ante el Congreso de la República en pleno, conforme al protocolo constitucional establecido. Con esta ceremonia, Gustavo Petro, quién ya contaba con una amplia carrera política, una alcaldía de Bogotá, y varios intentos por llegar a la Presidencia, logró el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

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Al evento asistieron aproximadamente de 100.000 personas y la organización estuvo a cargo de Marisol Rojas, actual jefa de comunicaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). La banda presidencial fue impuesta por la senadora María José Pizarro, hija del asesinado político y exlíder del M-19, Carlos Pizarro. Petro también posesionó a Francia Márquez como vicepresidenta, quien se convirtió en la primera mujer vicepresidenta afrodescendiente del país, con quien tendría fuertes choques a lo largo de todo su gobierno.

En su discurso, Petro declaró que no gobernaría de espaldas a las necesidades de los colombianos y presentó 10 compromisos como presidente, incluyendo planes de reformas y la negativa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente -iniciativa que promovió a pocos meses de terminar su mandato y de la que luego se bajó en medio de la campaña de Cepeda-. Además, prometía “dialogar con todos y todas sin exclusiones ni excepciones”, algo que sin embargo, lo tiene en jaque con los gobiernos regionales del país, pues muchos aseguran que no existe articulación con el Gobierno nacional.

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Horas antes de la posesión, nombró a Néstor Osuna como ministro de Justicia y a Catalina Velasco como ministra de Vivienda. Sin embargo, por su gabinete ministerial pasarías muchos otros ministros y ministras, sumando un poco más de 60 cambios en el gabinete durante todo su mandato.

A su posesión asistieron además, unos 100 jefes de Estado y autoridades internacionales, incluido el rey Felipe VI de España y el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric. La esposa de Petro, Verónica Alcocer García, también participó en la ceremonia junto a su familia.

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